أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية أعلن أن عدد ضحايا الهجوم على منطقة الشرية في مديرية بني حشيش، الواقعة شرق صنعاء، ارتفع إلى 84 شهيدًا وجريحًا.

وبحسب هذا التقرير، استُشهد حتى الآن 44 شخصًا جراء هذا الهجوم وأُصيب 40 آخرون.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، مشيرًا إلى الأبعاد الإنسانية لهذا الهجوم، أن من بين شهداء هذا الحادث 21 طفلًا و10 نساء. كما أن من مجموع الجرحى 8 أطفال و9 نساء.

وأضاف أنه رغم ارتفاع إحصاء الضحايا، فإن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين ما زالت مستمرة، ويُحتمل تغير عدد الشهداء والجرحى.

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