وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أحمد نفيسي، مساعد محافظ هرمزغان للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، أشار إلى الهجوم الأمريكي على مواقع في محيط جزيرة قشم، موضحاً أن الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع خارج المناطق السكنية والتجارية ومنشآت البنية التحتية الخدمية، ولم تلحق أي أضرار بالبنى التحتية الحيوية والخدمية في الجزيرة.

وأضاف نفيسي أن الأوضاع في جزيرة قشم تحت السيطرة، وأن جميع الأجهزة الإغاثية والخدمية والتنفيذية في حالة تأهب قصوى.

ودعا المواطنين إلى متابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحادث عبر المصادر الرسمية حصراً.