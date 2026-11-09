وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات المصارعة الشاطئية ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب لعام 2026 في مدينة داكار بالسنغال، وذلك يومي 8 و9 نوفمبر. وقد شارك الرياضيون الإيرانيون في أربع فئات وزنية، ليحصدوا في النهاية ميدالية فضية وأخرى برونزية.

وجاءت نتائج المصارعين الإيرانيين على النحو التالي:

في فئة وزن 60 كجم، واجه أمير علي دوميركولاي في نزاله الأول البرتغالي ديفيد باريرا كوندي، وفاز عليه بنتيجة 3-0. وفي الجولة التالية، كان من المقرر أن يواجه الفيتنامي فام فان دونغ، لكن نظراً لعدم حضور خصمه، أُعلن دوميركولاي فائزاً. وفي نزاله الثالث، تغلب دوميركولاي على الأردني آدم أبو فرح بنتيجة 3-1 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث واجه الجورجي دافيت ميدزفياشفيلي، وفاز عليه بنتيجة 3-0 ليضمن مكانه في المباراة النهائية. وفي النهائي، خسر دوميركولاي أمام الفنزويلي ويلفريدو غابرييل رودريغيز غونزاليس بنتيجة 4-0، ليكتفي بالميدالية الفضية.

أما في فئة وزن 70 كجم، فقد واجه كيارش ترابي في نزاله الأول الهندي أنوج، وفاز عليه بنتيجة 3-0. وفي نزاله الثاني، التقى بالسنغالي إبراهيم سار وفاز بنتيجة 2-1. وفي نزاله الثالث، تغلب ترابي على المصري محمد أحمد حافظ بنتيجة 3-0، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. وفي هذه المرحلة، واجه الجورجي لوكا وخسر أمامه بنتيجة 3-0، مما دفعه لخوض مباراة الميدالية البرونزية.

أما في فئة وزن 90 كجم، فقد واجه أمير صالح جاويداني في نزاله الأول الأوكراني تيمور ماليشيفسكي، وفاز عليه بنتيجة 3–0. وفي نزاله الثاني، تغلب على الجزائري علي سادمي بنتيجة 3–0. وفي مباراته الثالثة ضمن دور المجموعات، واجه جاويداني الجورجي نور الدين مصطفييف، حيث خسر أمامه بنتيجة 4–0. ونتيجة لذلك، لم يتمكن الممثل الإيراني من التأهل إلى الدور نصف النهائي، واكتفى بالحصول على المركز الخامس. الترتيب الفردي:

60 كجم: 1- ويلفريدو جابرييل رودريجيز جونزاليس (فنزويلا)، 2- أمير علي دوميركولاي (إيران)، 3- دافيت ميدزفاشفيلي (جورجيا).

70 كجم: 1- تونار أميل جولييف (أذربيجان)، 2- لوكا ماخارادزه (جورجيا)، 3- ميكيتا كوزمينكو (أوكرانيا)، 4- كياراش تورابي (إيران).

80 كجم: 1- ماجاتي ديوب (السنغال)، 2- نهاد سليمانلي (أذربيجان)، 3- رضا جليليان (إيران)

90 كجم: 1- إلجون كريملي (أذربيجان)، 2- نور الدين مصطفاييف (جورجيا)، 3- أبلاي ديوب (السنغال)، 4- آلان سميث دي سوزا بيزيرا (البرازيل)، 5- أمير صالح جاويداني يجانه (إيران).

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