وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "بريندسن" في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "X" اليوم الاثنين: أن المسيرات التي شهدتها امستردام يوم أمس تعكس القلق العميق لدى آلاف الهولنديين تجاه الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والسياسات "الإسرائيلية"؛ مؤكداً تفهم الحكومة لهذا الشعور بالاستياء والعجز تجاه المشهد القائم.

وشدد وزير الخارجية الهولندي على استمرار حكومة بلاده بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في "المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة"؛ على حد تعبيره.

يُذكر أن العاصمة الهولندية "أمستردام" قد شهدت أمس الأحد مسيرة تضامنية كبرى مع فلسطين وغزة شارك فيها ما يزيد عن 250 ألف شخص، حيث طالب المتظاهرون بوقف تسليح الكيان الصهيوني وفرض عقوبات عليه؛ معربين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وإدانتهم للانتهاكات المستمرة في غزة.

/انتهى/