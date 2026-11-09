وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ظل هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، ومع بقاء "الخيار العسكري" الذي تلوّح به واشنطن ضد إيران مطروحاً على الطاولة، تشير وكالة فرانس برس (AFP) إلى توقعات بأن تمارس القوى الأوروبية ضغوطاً على الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية عادلة للحرب في أوكرانيا، وثني واشنطن عن اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران.

ويشارك في هذا الاجتماع وزراء من الدول الصناعية الكبرى -المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة- حاملين معهم المخاوف ذاتها التي هيمنت على اجتماع مماثل عُقد في مارس/آذار الماضي، والذي حضر روبيو يوماً واحداً فقط من فعالياته.

وتلفت وكالة فرانس برس إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، تدخل الآن عامها الخامس. وفي الوقت ذاته، ورغم هزيمة الحزب الجمهوري (حزب ترامب) في انتخابات التجديد النصفي، لم تستبعد واشنطن شن هجمات جديدة ضد إيران. وتتجه الأنظار نحو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي من المقرر أن يحضر يومي القمة في باريس.

ويُمثّل اجتماع اليوم لوزراء مجموعة السبع المرحلة الختامية للرئاسة الفرنسية للمجموعة. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد استضاف في وقت سابق من هذا الصيف قمة قادة مجموعة السبع في إيفيان، والتي حضرها دونالد ترامب.

وكان من المقرر في الأصل عقد الاجتماع في مرسيليا، لكنه نُقل في اللحظة الأخيرة إلى باريس؛ ويُعزى هذا التغيير إلى صعوبات لوجستية واجهت الترتيبات في المدينة الأولى. وتُعد هذه أول رحلة خارجية يقوم بها روبيو -الذي تراه وسائل الإعلام الأمريكية خليفةً محتملاً لترامب- عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ومن المقرر أن تتولى واشنطن رئاسة مجموعة السبع خلفاً لفرنسا في عام 2027.

وتتزامن قمة مجموعة السبع مع مفاوضات مرتقبة بين موسكو وكييف، بوساطة أمريكية، ستُعقد في أبوظبي. تهدف المحادثات، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء، إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا. وهناك مخاوف في أوروبا من أن تُضطر كييف إلى قبول شروط لا تصب في مصلحتها.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر إذاعة "آر تي إل" (RTL) بأن فرنسا ستشارك في مفاوضات أبوظبي.

وأفادت وكالة فرانس برس (AFP) بأن ترامب أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث تحول في موقف واشنطن تجاه الكرملين، وذلك من خلال توقعه التوصل إلى اتفاق "ضخم للغاية" مع روسيا؛ اتفاق لا يقتصر على إنهاء الحرب في أوكرانيا فحسب، بل يمتد ليشمل قضايا أمنية أوسع تتعلق بـ "أوروبا بأكملها".

وأشار جاريد كوشنر، صهر ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تعمل على وضع إطار أمني أكثر شمولاً لأوروبا، بهدف تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم؛ وهو طرح قوبل تاريخياً بقدر من التشكيك في أوروبا.

وعلى هامش القمة، تستضيف وزارة المالية الفرنسية يوم الاثنين مؤتمراً للمانحين بهدف جمع أموال لإصلاح الغطاء الواقي لأحد المفاعلات النووية. وكان هذا الهيكل، الموجود في موقع تشيرنوبيل بأوكرانيا، قد تضرر جراء غارة جوية روسية العام الماضي. وذكر مسؤولون في وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس أن هناك حاجة لنحو 500 مليون يورو، لم يُجمع منها حتى الآن سوى ما يزيد قليلاً عن النصف، مع تحديد ربيع عام 2027 كموعد نهائي لتوفير بقية التمويل.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد رفض روبيو -في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجهاً إلى فرنسا- التعليق بشكل مباشر على الخسائر التي مني بها ترامب والحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. واكتفى بالإشارة إلى أن ترامب سيجد الآن كلا مجلسي الكونغرس تحت سيطرة الديمقراطيين، مضيفاً أن مثل هذا الانقسام في السلطة ليس أمراً غير معتاد في البلاد.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الواسعة في باريس، أعرب روبيو عن عدم قلقه، مبدياً ثقته في تأكيدات نظرائه الأوروبيين بأن حضور قمة مجموعة السبع (G7) آمن تماماً.

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