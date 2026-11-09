أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المعلومة بأن علي الفتلاوي، المتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله الأوفياء العراقية المرتبطة بجماعات المقاومة الإسلامية في هذا البلد، شدد على أن الشبكات الفضائية العربية والعربية والجزيرة والحدث تتبع مشروعًا هادفًا ومخططًا ضده جماعات المقاومة وسلاحها.

وأضاف أن هذه الشبكات العربية تسعى إلى النيل من صورة قادة المقاومة وأولئك الذين عارضوا الاستسلام لعناصر تقف خلف كواليس هذه الشبكات. ويُتبع الخط الإخباري والسياسي لهذه الشبكات ضد التيار الشيعي بأهداف طائفية واستهداف الاستقرار الداخلي.

وقال الفتلاوي: لماذا لا تتابع هذه الشبكات الفساد الكبير الموجود بين بعض الشخصيات العراقية، وتكتفي بالسعي إلى النيل من صورة قوات المقاومة؟

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