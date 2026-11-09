وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة «بوليتيكو» نقلت عن مصادر مطلعة أن مسؤولين فنلنديين ونرويجيين بحثوا خلال الأشهر الماضية إمكانية إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب التقرير، يسعى مسؤولو البلدين إلى إجراء محادثة مشتركة مع بوتين، معتبرين أن هذه الخطوة ينبغي أن تتم قبل بدء المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن الدول الأوروبية لم تعد تثق بالولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم مصالحها ومصالح أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أكّد مسؤول أوروبي رفيع المستوى أهمية ألا يكون ترامب الزعيم الغربي الوحيد الذي يتحدث مع بوتين.

ومن المقرر أن تُعقد المفاوضات في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، خلف أبواب مغلقة، لبحث الضمانات الأمنية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.