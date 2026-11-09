وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم العميد حسن حسن‌زاده -خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في "حديقة-متحف الدفاع المقدس" للكشف عن مراسم تشييع 350 شهيداً مجهول الهوية- التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام). وقال: "في كل عام، وخلال الفترة التي توافق ذكرى استشهاد 'السيدة الطاهرة والصديقة' (السيدة فاطمة) -ولا سيما في يوم ذكراها- نشهد استقبالاً حاراً وغير مسبوق من قبل الشعب الإيراني للرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء مجهولي الهوية".

وأضاف: "منذ عدة سنوات، تم تخصيص ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لتكون 'يوم الشهيد المجهول'. وفي هذه المناسبة، تُقام مراسم الوداع ومواكب التشييع ومراسيم الدفن لهؤلاء الشهداء في جميع أنحاء البلاد".

وفي إشارة إلى الظروف التي تُقام فيها مراسم هذا العام، صرح قائد فيلق "محمد رسول الله" (صلى الله عليه وآله وسلم) في طهران الكبرى قائلاً: "هذا العام، وبينما نستقبل هؤلاء 'الشقائق الحمراء' [إشارة رمزية للشهداء] -الذين عادوا في أكفانٍ ملطخة بالدماء- نجد أن الشعب الإيراني قد خاض بالفعل تجربتين أخريين من 'الدفاع المقدس'؛ وهما 'حرب الـ 12 يوماً' و'حرب رمضان'، بالإضافة إلى المعركة في مضيق هرمز. وبفضل الله، حقق الشعب انتصارات عظيمة للإسلام، و'محور المقاومة'، وإيران الإسلامية، ووطننا العزيز".

وتابع حسن‌زاده قائلاً: "اليوم، وبينما نستقبل الرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء مجهولي الهوية، أثبت الشعب الإيراني مجدداً تفانيه وولاءه وثباته وصموده في مواجهة 'جبهة الاستكبار' [القوى المهيمنة عالمياً]". وأكد أن روح المقاومة لدى الشعب الإيراني متجذرة في ثقافة عاشوراء وحقبة "الدفاع المقدس"، مشيراً إلى أن "شعبنا، مستلهماً من ثقافة سنوات الدفاع المقدس الثماني، ومن مدرسة سيد الشهداء (الإمام الحسين)، ومن نهج إمامنا الشهيد، قد أظهر ثباته وصموده، مبيناً للعالم أن المقاومة هي السبيل الوحيد".

وشدد العميد حسن‌زاده على أن الثبات والمقاومة هما الوسيلة الوحيدة لمواجهة المطالب التعسفية لـ "جبهة الاستكبار" (الهيمنة العالمية)، قائلاً: "لقد أثبت الشعب الإيراني للعالم أن الطريق الوحيد لتحقيق النصر والنجاح في مواجهة جبهة الكفر والاستكبار -التي تسعى باستمرار لفرض مطالبها الجائرة- يكمن في الثبات والصمود والمقاومة، وتعزيز ثقافة الجهاد والتضحية والشهادة".

وأشار قائد فيلق "حضرت محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)" التابع للحرس الثوري في طهران الكبرى إلى الأهمية الخاصة لمراسم هذا العام، قائلاً: "نستقبل هذا العام الشهداء المجهولين في وقتٍ انضم فيه إمامنا العزيز أيضاً إلى قافلة الشهداء. لذا، فإن المشاركة الحماسية والمهيبة للجماهير في مراسم تشييع هؤلاء الشهداء المجهولين لا تُمثّل فقط تجديداً للعهد وتأكيداً على ثقافة الشهادة والتضحية والجهاد، بل هي أيضاً برهانٌ على عزم الأمة على مواصلة المسير والتمسك بنهج إمامنا الشهيد وجميع شهداء الوطن الأعزاء".

وتابع حسن‌زاده: "لقد علّمنا هذا النهج، من الناحية العملية، كيف نقف بحزم في وجه أعداء الإسلام والاستكبار العالمي، وكيف نثبت على مواقفنا، وكيف نقاوم، وكيف نحقق النصر الإلهي. نحن نحمد الله تعالى على كل الانتصارات التي مَنّ بها على الشعب الإيراني، ونشكره لأننا حظينا مجدداً هذا العام بشرف خدمة الشهداء - لا سيما الشهداء المجهولين - وخدمة الزوار الذين يأتون لزيارة أماكن مثواهم".

وفي معرض حديثه عن تفاصيل برامج مراسم تشييع الشهداء المجهولين لهذا العام، أوضح قائلاً: "بفضل الله، تم تخصيص رفات 350 شهيداً مجهولاً - وهي رفاتٌ طاهرة ومقدسة - لإقامة مراسم الوداع والتشييع والدفن في مختلف أنحاء البلاد".

وتابع قائلاً: "في منطقة طهران الكبرى، سيتم نقل رفات 110 شهداء مجهولي الهوية إلى 110 ساحات عامة، مما يتيح إقامة مراسم وداع لهؤلاء الشهداء في هذه الفضاءات العامة، تزامناً مع عشية ذكرى استشهاد السيدة الطاهرة (عليها السلام)".

وفي معرض إشارته إلى أن هذه الفعاليات ستتزامن مع التجمعات الشعبية، قال العميد حسن‌زاده: "إلى جانب 256 تجمعاً جماهيرياً مهيباً وقوياً في الساحات، سنشهد إقامة مراسم وداع للشهداء المجهولين في جميع أنحاء البلاد، وفي مراكز المحافظات، وكذلك في منطقة طهران الكبرى".

/انتهى/