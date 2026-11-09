وكالة مهر للأنباء: ان شهر نوفمبر/تشرين الثاني يستحضر ذكرى استشهاد العميد حسن طهراني مقدم، الذي لعب دوراً محورياً في تأسيس وتطوير القوة الصاروخية الإيرانية، انطلاقاً من إيمانه بالاعتماد على القدرات المحلية وتوطين المعرفة العسكرية.

من مدفعية الدفاع المقدس إلى تأسيس القوة الصاروخية

وُلد طهراني مقدم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1959 في طهران، والتحق بالحرس الثوري عام 1980. ومع اندلاع الحرب المفروضة، عمل على تنظيم وحدات المدفعية، قبل أن يتولى في نوفمبر/تشرين الثاني 1983 مهمة تأسيس وتنظيم وحدة الصواريخ أرض-أرض التابعة للحرس الثوري.

وشكّل إطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه كركوك في 11 مارس/آذار 1985 محطة مفصلية في تاريخ القدرات الصاروخية الإيرانية، فيما واصل طهراني مقدم العمل على تطوير هذه القدرات وتنظيمها.

الثقة بالقدرات العلمية المحلية.. أبرز إرث طهراني مقدم

لم تقتصر رؤيته على تطوير الصواريخ، بل ركزت على إعداد الكوادر المتخصصة، وتأسيس مراكز البحث والتطوير، وتعزيز قدرات التصميم والإنتاج المحلي. وأسهم هذا النهج في تمهيد الطريق أمام تطوير منظومات متنوعة من حيث المدى والدقة والقدرات التشغيلية.

الردع.. ثمرة مسار استراتيجي طويل الأمد

انتقلت القدرات الصاروخية الإيرانية، وفق المعطيات الدفاعية المعلنة، من مدى لم يتجاوز نحو 300 كيلومتر خلال الحرب إلى منظومات يصل مداها اليوم إلى نحو ألفي كيلومتر، مع تطورات في دقة الإصابة وتنوع الأنظمة، ما جعل القوة الصاروخية أحد أبرز عناصر الردع والدفاع في إيران.

الإرث الإداري.. من اكتشاف المواهب إلى إعداد جيل متخصص

اهتم طهراني مقدم باستقطاب الكفاءات الشابة ومنحها الفرصة لتطوير قدراتها، مع التركيز على تشكيل فرق متخصصة ومرنة قادرة على تحويل الأفكار العلمية إلى إنجازات عملية. كما آمن بأهمية التنظيم والثقة بالطاقات المحلية والعمل وفق رؤية طويلة الأمد.

استشهاد لم يكن نهاية المسيرة

في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، استشهد طهراني مقدم مع عدد من زملائه إثر انفجار في قاعدة الشهيد مدرس بمنطقة بيدكنه في ملارد، لكنه ترك وراءه مساراً علمياً وعسكرياً واصلت الأجيال اللاحقة تطويره.

وبعد خمسة عشر عاماً على رحيله، لا تقتصر أهمية إرثه على الإنجازات العسكرية، بل تشمل أيضاً ثقافة الاعتماد على الذات، والاستثمار في الكفاءات الشابة، وتحويل التحديات والقيود إلى فرص للتقدم العلمي والصناعي، بما يعزز القدرات الدفاعية والردعية للبلاد.