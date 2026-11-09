أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: لدي تقدير خاص للمدافعين عن الوطن؛ سواء أولئك الذين يشتغلون على الحدود بصون حرمة إيران، أو أولئك الذين يعملون في وحدات الجوفضاء والحرس والجيش ليلًا ونهارًا في الدفاع عن البلاد.

استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة رغم توقيع تفاهم شرم الشيخ

وتابع بشأن الأحداث في منطقة غرب آسيا: رغم أن تفاهم شرم الشيخ وُقّع على الورق، فإن الكيان الصهيوني وأكبر داعميه، أي أمريكا، لا يعبأان به. إننا نواجه في الشتاء واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية. فشعب غزة يعاني البرد والمشكلات المتعددة. ومنع دخول المساعدات الإنسانية والدواء جزء من إجراءات الكيان الصهيوني. وفي الوقت نفسه، فإن الهجمات المستمرة للنظام على المهجرين وخيامهم وإجراءات المستوطنين ضد الناس أوجدت وضعًا يجب على كل من يملك ضميرًا إنسانيًا أن يثور أمامه.

ارتفاع هجمات الكيان الصهيوني على جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الكيان في جنوب لبنان أيضًا زاد من جرائمه ورفع حجم هجماته. والمحافل الدولية، تحت تأثير أمريكا ونفوذها، لم تتخذ أي إجراء مؤثر.

لو لم تكن مقاومة الشعب، لكانت أمريكا قادرة على بيع حربها كنصر

وأضاف بشأن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات بسبب الحرب مع إيران: إن اعتراف هيئة الحكم الأمريكية بأن الحرب المفروضة على إيران أثارت استياء الرأي العام الأمريكي وأحدثت مثل هذه الزلزلة يجب أن يرافقه إدراك لرسالة الشعب الأمريكي. إن ما أوجد هذا الوضع لم يكن حرب أمريكا، بل مقاومة الإيرانيين؛ لأنه لولا هذه المقاومة لكانت أمريكا قادرة على بيع حربها كنصر. بالنسبة لنا لا فرق بين الأحزاب في أمريكا، لأننا كنا متضررين من الطرفين. وعلى هيئة الحكم الأمريكية أن تدرك إلى أي مدى يمكن أن يخلق لها دعم الكيان المحب للحرب مشكلات.

مطالب إيران ليست غير منطقية؛ وعلى أمريكا أن تقرر

وقال بقائي بشأن تصريحات روبيو بأن مطالب طهران غير مقبولة وما إذا كانت واشنطن قد ردت على طهران: إن القول بأنها غير مقبولة ربما يعني في نظرهم أن إيران تتخلى عن متابعة حقوقها ومصالحها. أين الجانب غير المنطقي في مطلب إيران بأن على أمريكا أن توقف الحصار البحري وما سموه عمليات الخطة الاقتصادية؟ أين الجانب غير المنطقي في مطلب إيران بأن على أمريكا أن تنهي أولًا عقوباتها غير القانونية لبدء أي عملية مفاوضات؟ أين الجانب غير المنطقي في مطلب الإيرانيين بأن تنتهي الحرب في جميع الميادين لبدء أي عملية مفاوضات؟ بأي منطق ومعيار نقيس، فإن إجراء أمريكا لم يكن هزلياً وغير قانوني فحسب، بل كان إجراميًا. إن اتفاق أمريكا في قالب تفاهم إسلام آباد لم يدم أكثر من أسبوعين. هل هذا التعامل منطقي؟ إن خطة إيران ذات اليومين نفسها تُظهر ذروة حسن نية إيران.

وتابع: هل يمكن لطرف آخر أن يجد خطة أكثر منطقية من هذه؟ إن خطة إيران هي أكثر الخطط منطقية على الطاولة. وستوفر الأرضية لعودة الأمن في مضيق هرمز والخليج الفارسي، ويمكنها أن تمهّد لعملية بنفسها. وعلى أمريكا أن تقرر؛ إذا كانت قد أدركت رسالة شعبها بشكل صحيح.

العلاقات بين إيران والعراق لن تتأثر بالضغوط الأمريكية

وقال بشأن الأخبار المنشورة عن سفر وفد عراقي إلى إيران والضغوط على الحكومة العراقية من قبل أمريكا: إن جريان التحركات بين إيران ودول المنطقة أمر طبيعي. وفي الوضع الراهن، ولأنه حدث اضطراب في الرحلات الجوية، تُرصد أكثر، وإلا فإن طبيعة التعاون مع الجيران هي أن تتم هذه الزيارات. والضغوط، مهما كانت ثقيلة، يجب ألا تشوه روابط الإيرانيين والعراقيين. فإيران والعراق كانا جارين وسيبقيان. ولن ينسى العراقيون أنهم كانوا تحت عقوبات ثقيلة من الأمم المتحدة ودول المنطقة؛ وكانت إيران هي التي نظرت إلى المستقبل بوصفها سندًا ورفيقًا للشعب العراقي ولم تعبأ بهذه العقوبات والضغوط. وأنا واثق بأننا، بناءً على الحوارات بين إيران والعراق، سنتغلب بالتأكيد على مصالح البلدان الجماعية والمسائل الثنائية وأي ضغط وتهديد من خارج المنطقة.

الشعب الأمريكي أعطى رسالته في الانتخابات

وأضاف بقائي بشأن نتائج استطلاع في أمريكا حول الحرب على إيران ومقارنة ترامب هذه الحرب بحرب فيتنام: إن الشعب الأمريكي أعطى رسالته في الانتخابات ولا حاجة لأن نقولها. لقد أقر المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأن الحرب المفروضة على إيران والتبعية للكيان الصهيوني كانا من العوامل الرئيسية في قرار الشعب الأمريكي الابتعاد عن هيئة الحكم. وهذا لا يعني أننا متفائلون بأداء المجموعة الجديدة التي ستأتي. فلدينا تجارب الستين إلى السبعين عامًا الماضية.

إيران تعارض تغيير الجيوسياسية في المنطقة في مشروع مسار ترامب

وقال بشأن إقرار مشروع في برلمان أرمينيا يتعلق بمسار ترامب: إن موقفنا تكرر مرارًا. لقد رحبنا برفع الإغلاق عن المسارات المواصلاتية، وشددنا على أن هذه المخططات يجب ألا تؤدي إلى تغيير في جيوسياسية المنطقة. والتجربة تُظهر أن حضور أمريكا وظهورها في المنطقة كانا دائمًا مصحوبين بانعدام الأمن. لقد نقلنا مخاوفنا إلى أرمينيا، وقد طُمئنّا إلى أن هذا المشروع لن يؤدي إلى تغيير في الحدود.

انعدام الأمن في مضيق هرمز نتيجة الإجراءات العدوانية الأمريكية والصهيونية

وقال بقائي بشأن وضع مضيف هرمز: إن هيئة الأركان العامة والقوات العسكرية أبدت رأيها بالتأكيد. ونحن في مواجهة طائرات العدو المسيّرة نقوم بالاعتراض والإنزال معًا. ومضيق هرمز وضعه واضح جدًا. لقد كان مضيق هرمز مفتوحًا قبل الحرب؛ وإن انعدام الأمن فيه نتيجة الإجراءات العدوانية الأمريكية والصهيونية. وإجراءات إيران تقوم على القانون الدولي وفي اتجاه صون الدفاع الوطني. والدول التي تعبر من مسارات غير آمنة تتعرض لحوادث. وطالما تواصل أمريكا إجراءاتها التدخلية، فلن نشهد أمنًا في هذا الممر المائي.

الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران لن يكون لها مصير سوى الفشل

وقال بشأن مشروع "البوابة الحديدية" الأمريكي ضد إيران: إن أصل هذه الفكرة المسمى البوابة الحديدية طرحه أولئك العسكريون الأمريكيون الذين يحاولون تبرير فشلهم. إن قائد سنتكوم نفسه يغيّر وظيفته بسرعة، وقد تحول بعد الجريمة ضد إيران إلى إنتاج البودكاست. نحن نعلم أعمالهم السابقة، وإجراءاتهم الأخيرة لن يكون لها مصير سوى الفشل.

العلاقات بين إيران والهند مستمرة على المستوى الثنائي وبريكس وشنغهاي

وقال بشأن تأسيس قنصلية للهند في كرمان: من الطبيعي أن تكون وزارة الخارجية على علم بكل تأسيس. علاقتنا بالهند علاقة مهمة، وقد اهتم الطرفان في السنوات الأخيرة باستمرار العلاقات على المستوى الثنائي وبريكس وشنغهاي.

تفاصيل خطة إيران ذات اليومين

وأضاف بقائي بشأن تفاصيل خطة إيران ذات اليومين: إن كل ما اتفقت عليه أمريكا وفق اجتماع إسلام آباد موجود في هذه الخطة. نحن نتحدث عن مجموعة مطالب لا يمكن لأي إيراني أن يتجاوزها. لقد قبلوا الالتزامات مرة، وإن نقضوها فليس ذلك خطأنا. يجب رفع العقوبات التي فرضوها على إيران. إن خطة اليومين مؤشر على حسن النية، وإذا كان للطرف المقابل إرادة، فيمكننا التحرك خلال يومين. مطالبنا واضحة جدًا وموجودة في تفاهم إسلام آباد. وعلى أمريكا أن تقرر بشأن استمرار التعامل مع هذا الوضع.

الظروف الطبيعية للتعاون مع الوكالة غير متوفرة

وقال بشأن مفتشي الوكالة والتعاون مع هذه المؤسسة: إننا لم نعلق التزاماتنا. لقد فرض الطرف الآخر، وتحديدًا أمريكا وإسرائيل، ظروفًا أوجدت مشكلة في تنفيذ التزامات الضمانات. نحن أعضاء في معاهدة عدم الانتشار وقد أظهرنا دائمًا التزامنا بتنفيذ التزاماتنا. وطالما بقي هذا الوضع، لا يمكننا التحرك في التعاون مع الوكالة كما في الظروف العادية. إن المدير العام والوكالة لم يؤديا واجباتهما وقصّرا في تنفيذ مهامهما. وفيما يتعلق بالتفتيش، فقد جرى التفتيش على بوشهر قبل عدة أيام.

العدوان الأمريكي والصهيوني غير مقبول لدى الرأي العام العالمي

وقال بشأن تأكيد هزيمة أمريكا في الانتخابات الأخيرة: إن رسالة الشعب الأمريكي أدت إلى اتخاذ مواقف مختلفة. لكن المهم هو أن يتضح للجميع أن العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران غير مقبول بأي شكل لدى الرأي العام العالمي. أما الاتجاه الذي ستتخذه هيئة الحكم الأمريكية فيعتمد على مدى واقعيتها.

تحذير لكوريا الجنوبية بشأن إرسال قوات إلى مضيق هرمز

وقال بقائي ردًا على قرار كوريا الجنوبية بإرسال قوات إلى مضيق هرمز: من الأفضل أن يبقوا بعيدين عن التدخل. لقد كانت علاقتنا بكوريا الجنوبية قائمة على مراعاة الاحترام، وشعبنا لا يتوقع من دول أخرى، سوى أمريكا وحلفائها الذين دعموا العدوان، أن تضع نفسها شريكة لأمريكا والكيان الصهيوني في العدوان. ونأمل ألا تدرك كوريا الجنوبية فحسب، بل جميع الدول، تبعات الاعتداءات الأمريكية وأن تتجنب التحركات التي تزيد الوضع تعقيدًا.

أمريكا تنفق الأموال لإبقاء كذبها بشأن البرنامج النووي الإيراني حيًا

وأضاف، بشأن إنفاق أمريكا الأموال لتسريب المعلومات النووية الإيرانية: لقد أعلنوا العام الماضي أنهم دمّروا البرنامج النووي الإيراني بأكمله، وما زالوا ينفقون الأموال بهذه السخاء للحصول على معلومات نووية إيرانية. والهدف هو إبقاء الكذبة التي قالوها ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني حية. إنهم يحاولون بمثل هذه الأساليب الإيحاء بأن البرنامج النووي الإيراني ما زال قائمًا بوصفه أهم موضوع أمني. ومن غير المرجح أن ينخدع المجتمع الدولي بمثل هذه الإيحاءات.

الدستور العراقي أوضح تكليف الخلافات في إقليم كردستان

وقال بقائي بشأن الخلافات بين مسؤولي إقليم كردستان العراق: نأمل أن تُحل هذه الخلافات بين الطرفين وبين مسؤولي الإقليم والحكومة المركزية العراقية. وبقدر ما نعلم، فقد أوضح الدستور العراقي التكليف.

وقال بشأن المبعوث الخاص للصين إلى الشرق الأوسط: إن زيارة مبعوث الصين التي جرت أمس تأتي في سياق مشاوراتنا مع الصين. إن العلاقات بين إيران والصين مهمة جدًا. والصين، بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، وبلدًا رائدًا في الجنوب العالمي، وبلدًا لنا معه علاقات طويلة، مهمة بالنسبة لنا. ومواقفنا متوافقة مع الصين. وقد أدت دورًا إيجابيًا على المستوى الإقليمي أيضًا.

حل النزاع بين السعودية واليمن هو وقف الهجمات والحوار

وقال بشأن الاتهامات لإيران بالتدخل في اليمن: إذا كان معنى التدخل الإيراني وقف التعبير عن التعاطف وإدانة الجريمة والقتل، فنحن نتدخل، لكن الواقع هو أن هذا ليس تدخلًا؛ بل أنتم بدافع الشفقة تطالبون بوقف الهجوم وقتل الشعب اليمني، وهذا ليس تدخلًا. لقد قلنا دائمًا إن النزاع بين السعودية واليمن يجب أن يُحل بالحوار. ومتطلب ذلك هو أن تتوقف الهجمات أولًا وأن تُحترم السلامة الإقليمية لليمن. لقد نُشرت صور الهجوم على أطفال ونساء اليمن، وتعرّضت البنى التحتية لليمن للاعتداء مرارًا. وهذا غير مقبول، ونؤكد مجددًا موقفنا.

سجن مواطني البحرين بذريعة التعاطف مع إيران لا يمكن تبريره

وقال بشأن تصريحات مسؤولي البحرين ضد إيران ومواطنيهم: لقد قلنا دائمًا إن الانتهاك الجوهري لحقوق الإنسان بسبب النظرات الطائفية أمر جدير بالانتقاد الشديد. ولا يمكن بأي حال تبرير اتهام مواطنيهم بالتعاطف مع إيران والحكم عليهم بالسجن أو إسقاط جنسيتهم؛ فهذا مخالف لمعايير حقوق الإنسان. ونطلب من مسؤولي البحرين مراجعة هذه المقاربات المخالفة للقانون الدولي. وادعاءاتهم مجرد ادعاء وذريعة ولا تُأكد إطلاقًا.

الادعاءات بشأن نية إيران استخدام سلاح كيميائي لا تستحق الرد

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن الادعاءات حول نية إيران استخدام سلاح كيميائي: إن التعود على الكذب خلف الكذب وضيع إلى حد لا يستحق الرد. فإيران، بوصفها طرفًا عضوًا في معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل وضحية للأسلحة الكيميائية التي أُهديت من أصدقاء صدام، وكذلك بلدًا صاحب مبادئ يؤمن بالأساس القيمي، لا ترتكب بأي حال أعمالًا تُنسب فقط إلى الكيان الصهيوني وأمريكا.

احتجاج إيران الرسمي على إجراء أذربيجان بشأن مواطنين إيرانيين

وردًا على سؤال مراسل وكالة مهر بأن وزارة الداخلية الأذربيجانية صنّفت مؤخرًا عدة أشخاص من المواطنين الإيرانيين تحت عنوان عنصر غير مرغوب فيه، وأنه ليس واضحًا أساسًا على أي أساس تعلن أذربيجان مواطني دول أخرى عناصر غير مرغوب فيهم، وما رد فعل وزارة الخارجية على هذا الإجراء في باكو، قال بقائي: "العنصر غير المرغوب فيه" لا معنى له، لأن هؤلاء لم يكونوا حاضرين في ذلك البلد. لقد حضر سفير هذا البلد في طهران في وزارة الخارجية وأُبلغت مراتب احتجاجنا بسرعة، وسنتخذ أي إجراء يلزم في استمرار المسار.

التحركات الدبلوماسية تجري برأي الوزير وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي

وقال بقائي بشأن سفر معاوني وزارة الخارجية إلى دول المنطقة: نظرًا لمسار المفاوضات، يُقرر أي مستوى نكون عليه. وحيثما لزم، ذهب الوزير نفسه، وحيثما لزم، ذهب المعاونون. وإذا كانت هناك تحركات، فهي برأي الوزير وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.

العلاقات بين إيران وباكستان عميقة وأصيلة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن العلاقات بين إيران وباكستان: إن العلاقة بين إيران وباكستان ليست علاقة بدأت من الوساطة. فعلاقات البلدين عميقة وأصيلة، وثمة علاقات متميزة بينهما. وإن النظر إلى باكستان بوصفها وسيطًا كان نتاج هذه الأرضية نفسها. نحن عازمون على الاستفادة القصوى لتعزيز العلاقات الثنائية. وباكستان تبذل جهدها، ونحن نقدّر هذه الجهود ونشدد على أن وساطة هذا البلد إيجابية.

الدبلوماسية والميدان ليسا ساحتين منفصلتين

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردًا على سؤال حول مستقبل المفاوضات بالنظر إلى ظروف المنطقة: إن الدبلوماسية والميدان ليسا ساحتين منفصلتين، بل هما أداتان، وطالما نرى أنه يمكننا استخدام هاتين الأداتين لصون المصالح الوطنية، فلن نتوانى بالتأكيد.

ملف وضع الطيارين الإيرانيين في قطر ما زال مفتوحًا

وأضاف بشأن وضع الطيارين الإيرانيين في قطر: إن هيئة الأركان العامة على تواصل مباشر مع الطرف القطري، وقد قام وفدنا الفني أيضًا بزيارة إلى قطر. والحوارات مستمرة، وطالما لم نتلق أدلة كافية، فالأصل هو أن الملف مفتوح، وهذا الموضوع ما زال قيد الدراسة.

ليت مسؤولي أوروبا الحاليين يلتفتون إلى تصريحات المسؤولين السابقين

وفي الختام، قال بقائي ردًا على انتقادات جوزيب بوريل لأداء أوروبا في الحرب على إيران: لقد قال الحقيقة. إن ما يطرحه المسؤولون الأوروبيون السابقون بشأن انفعال أوروبا يطابق الواقع تمامًا؛ ولكن ليت المسؤولين الحاليين يملكون هذه الشجاعة أيضًا. وللأسف يصبح المسؤولون السابقون أكثر شجاعة بعد تركهم المسؤولية. ليت المسؤولين الحاليين يسمعون هذه التصريحات ويراجعون سلوكهم.

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