وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الصينية اليوم (الاثنين)، صرح "قو جياكون" بأن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتعارض مع المصالح المشتركة للأطراف المعنية وللمجتمع الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير نشرتها وسائل إعلام مختلفة تشير إلى أن إدارة دونالد ترامب سعت للحصول على مساعدة الصين لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية أنه ينبغي على الأطراف المعنية اختيار طريق السلام، وحل نزاعاتها من خلال الحوار والمفاوضات، والسعي نحو استعادة السلام والهدوء في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في أقرب وقت ممكن.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن ممثلاً خاصاً عن الصين -خلال اجتماعاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية- دعا إلى تبني نهج يقوم على "الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام". ويهدف هذا النهج إلى إرساء إطار أمني إقليمي جديد وتحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

وخلال لقاءات منفصلة مع كل من علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ ومجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية؛ ومحمد علي بك، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي، أكد "تشاي جون" ضرورة أن تختار الأطراف المعنية مسار السلام. كما دعا على تبني نهج عقلاني وعملي يركز على الحلول السياسية لتسوية النزاعات، بما يضمن عودة الاستقرار والتنمية إلى المنطقة في أقرب وقت ممكن.

وفي إشارة إلى مبادرات ورؤى الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أوضح "تشاي جون" أن بكين تدعم تطوير علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة. دعا إلى الالتزام برؤية تقوم على "أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام"، وذلك بهدف إرساء إطار أمني إقليمي جديد وتحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبهم، أكد المسؤولون الإيرانيون على أهمية العلاقات مع الصين، مشيرين إلى استعداد طهران لتعزيز التعاون الثنائي والتبادلات في مختلف القطاعات، ومواصلة التطوير المستقر للعلاقات بين البلدين.

كما أعرب المسؤولون الإيرانيون عن دعمهم للمبادرات والرؤى الهامة التي طرحها الرئيس شي، وأشادوا بالدور البنّاء الذي تضطلع به الصين في الجهود الرامية إلى إرساء السلام ووقف النزاعات في المنطقة.

وشدد الجانب الإيراني على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، مع سعيها في الوقت ذاته إلى التوصل لحلول سياسية للنزاعات الإقليمية عبر الحوار والتشاور.

علاوة على ذلك، أبدى المسؤولون الإيرانيون معارضتهم للتدخلات الخارجية في الشؤون الإقليمية، مؤكدين أن طهران على استعداد -بالتعاون مع الصين والقوى الأخرى المحبة للسلام- للعمل من أجل استعادة السلام والهدوء في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي في أقرب وقت ممكن.

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