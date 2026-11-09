وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد محمد أكرمي-نيا، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبعاد هذا التحول في العقيدة العسكرية للبلاد. وذكر أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة يجري العمل عليها بجدية بالغة، مما يستلزم الانتقال نحو عقيدة هجومية، وتوفير الأسلحة الملائمة، وإحداث تغيير في التكتيكات القتالية.

وفي إشارته إلى أن العقيدة العسكرية السابقة كانت ترتكز على وضع دفاعي واستراتيجية ردع قائمة على الرد الانتقامي أو العقابي، أوضح العميد أكرمي-نيا أن الإطار السابق كان يركز على صد الضربة الأولى للعدو، تليها ضربة مضادة - تتناسب مع فعل العدو - تُنفذ ضمن النطاق الجغرافي الإقليمي، وتستهدف تحديداً القواعد الأمريكية في المنطقة.

كما أكد على أهمية "سرعة الرد" كعنصر جوهري في التوجيهات الأخيرة، مستشهداً باستجابة القوات المسلحة في بداية الحرب، ومشيراً إلى أن "الفعالية" و"غياب القيود الجغرافية" تُعدان - إلى جانب السرعة - مكونات جديدة. وتُشكل هذه التوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة الآن الأساس الذي تستند إليه تحركات القوات المسلحة.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش، فقد تم وضع تعريفات إجرائية لهذه المفاهيم، وتجري حالياً عملية تحويلها إلى استراتيجيات عملية. وستساهم هذه الاستراتيجيات، إلى جانب المبادئ العامة الراسخة والتكتيكات القتالية، في تشكيل العقيدة المستقبلية للجيش. كما شدد العميد أكرمي-نيا على الطبيعة الشاملة والذكية لهذه العقيدة، لافتاً إلى اعتمادها على أسس روحية ودعم شعبي.

وأكد أن الارتباط بالشعب، إلى جانب الإيمان والمعتقدات الدينية، يمثل سمات جوهرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وهي سمات ستظل محور اهتمام الجيش في رؤيته للمستقبل.

التدريب والتسليح وفق عقيدة هجومية

وفي معرض رده على سؤال حول متطلبات التحول في العقيدة العسكرية - لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم القتالي والجاهزية العملياتية - أوضح المتحدث باسم الجيش قائلاً: "يبدأ هذا التحول من الأسس النظرية والمبادئ الدينية والدروس المستفادة من الصراعات الحالية والسابقة، ثم يترجم إلى استراتيجيات وتكتيكات وأساليب قتالية محددة، وهي التي تحدد في نهاية المطاف الهيكل التنظيمي والأسلحة المطلوبة".

وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أن بدء هذه العملية يأتي تماشياً مع توجيهات صدرت مؤخراً عن القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن التنفيذ يمضي قدماً بعزيمة راسخة، وسيفضي إلى مستوى من الردع الوطني يفوق ما كان عليه في السابق.

وفي تقييمه للوضع السياسي لدى الخصم الأمريكي-الصهيوني، لفت العميد أكرمينيا إلى تطورات مثل أداء الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وتغير القيادة المكلفة بتشكيل الحكومة في الأراضي المحتلة.

وأوضح أنه من منظور التحليل السياسي، قد تؤدي هذه التحولات إلى تقليل احتمالية نشوب حرب؛ ومع ذلك، فإن برنامج تعزيز القدرات القتالية والدفاعية للقوات المسلحة مستمر دون انقطاع وبمعزل عن هذه التطورات الخارجية، حيث تسترشد تحركات الجيش حصراً بتنفيذ المهام والتوجيهات الصادرة عن القائد العام للقوات المسلحة.

وفي معرض تأكيده على عمق انعدام الثقة لدى الجيش تجاه خصومه - وعدم اكتراثه بهم - قال العميد أكرمينيا: "لو سنحت لهم الفرصة للتحرك، لما ترددوا في القيام بأعمال عدائية. أما عدم إقدامهم على ذلك، فقد يعود إما إلى حالة الجاهزية التي تتمتع بها إيران، أو إلى مشاكلهم وتطوراتهم الداخلية". وكلا العاملين لهما وزنهما في هذه الحسابات، في حين تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الردع الوطنية بشكل مستمر.

تأمين الملاحة في مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة

وفيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، صرح المتحدث باسم الجيش قائلاً: "في أعقاب مذكرة تفاهم إسلام أباد، حاول الأمريكيون استحداث مسار مصطنع جنوب المضيق، وعملوا على الضغط على شركات الشحن وملاك السفن وتشجيعهم على استخدامه".

ووصف هذا الإجراء بأنه انتهاك للالتزام المنصوص عليه في البند الرابع من المذكرة، موضحاً: "بموجب ذلك الاتفاق، أُسندت مهمة إدارة الشؤون داخل المضيق وإجراء المفاوضات اللازمة مع الجانب العماني إلى آلية وترتيبات تقودها إيران".

ووفقاً للعميد أكرمي نيا، فإن الهدف من هذا التدخل كان تجريد إيران من نفوذها الجيوسياسي في المضيق وتقويض جزء كبير من المذكرة. ورداً على ذلك، وجهت إيران تحذيرات؛ وعندما لم تُؤخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار، واجهت السفن التي لم تلتزم باللوائح المقررة مخاطر أمنية.

وأرجع حالة عدم الاستقرار في المنطقة إلى التدخل الأمريكي، مشيراً إلى أن السفن التي أجبرتها الولايات المتحدة على اتخاذ مسارات غير آمنة واجهت ألغاماً بحرية وتعرضت لأضرار، وهو وضع يلحق الضرر أيضاً بشركات الشحن والنقل.

وشدد المتحدث باسم الجيش على أن "شركات الشحن التجاري وملاك السفن يمكنهم العبور عبر مسارات آمنة مخصصة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تضمن أمن هذه المسارات".

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