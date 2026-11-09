أفادت وكالة مهر للأنباء بأن صحيفة الأخبار كتبت في تقرير بعنوان استهداف بورصة الرياض، مؤكدة أن نطاق أهداف القوات المسلحة اليمنية اتسع في أعقاب زيادة المطالب الشعبية بشن هجمات أشد على عمق الأراضي السعودية، وأنها هذه المرة استهدفت مركز الملك عبدالله المالي في قلب الرياض. وقد جرت هذه العملية ردًا على الاعتداءات الجوية للرياض على اليمن واستشهاد عدد كبير من المدنيين.

وبحسب هذا التقرير، فإن القوات المسلحة اليمنية شددت أيضًا، بتهديدها باستهداف بنى تحتية اقتصادية وسياحية أخرى، من بينها المنطقة الترفيهية بوليفار، على استمرار الهجمات الانتقامية. ففي هذه المنطقة تُقام احتفالات تُعرف بموسم الرياض.

وأعلن مصدر عسكري يمني أن عملية رفع مستوى التوتر أمام السعودية بدأت ردًا على استشهاد عشرات المواطنين اليمنيين في منطقة بني حشيش وسوق الحضارة وصعدة والساحل الغربي.

وقال إن المواجهة مع السعودية دخلت مرحلة لم يبقَ فيها أي خط أحمر، وإن مستوى التوتر في عمق هذا البلد سيرتفع خلال الأيام المقبلة. ويمكن أن تشمل الأهداف الجديدة منشآت نفطية ومطارات ومراكز عسكرية ومالية وسياحية حساسة، ويُحتمل أن تتحول المنطقة السياحية بوليفار بكل مرافقها ومنشآتها إلى أحد أهداف القوات المسلحة اليمنية.

كما عدّ مصدر يمني آخر استهداف مركز الملك عبدالله المالي علامة على فشل النظام السعودي في حماية أهم منشآته الاقتصادية. فقد تجاوزت الخسائر التي لحقت بأسهم شركة أرامكو في بورصة السعودية نحو 100 مليار دولار. وإن 21 مدينة صناعية سعودية، يعمل معظمها في مجال البتروكيماويات والصناعات الكيميائية، لن تكون آمنة بعد الآن. فكل مصنع يمني يُستهدف سيقابله مدينة صناعية سعودية. وهذه المدن، بسبب طبيعة نشاطها، معرضة لحرائق واسعة.

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