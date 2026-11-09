وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام "غلام حسين محسني إيجئي"، أن القوات الجو - فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية تمثل أحد مرتكزات قوة الردع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مشيراً إلى أن هذه القوات التي تعتمد على الكفاءات والخبرات الوطنية نجحت في تحقيق إنجازات عملياتية أدت إلى تقويض التوازنات الاستراتيجية للعدو الأمريكي الصهيوني.

" إنه وبمناسبة "أسبوع القوة الجو - فضائية" أوضح حجة الإسلام "محسني إيجئي" في منشور على الفضاء الإلكتروني، أن هذه المناسبة تستعرض مسيرة الكوادر الوطنية التي استطاعت عبر الإرادة والعلم تعزيز مكانة البلاد دولياً.

مشيرا إلى أن القوات الجو - فضائية للحرس قد تجاوزت التحديات التكنولوجية بالاعتماد على القدرات المحلية لتصبح ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية للدولة.

كما شدد رئيس السلطة القضائية على أن العمليات البطولية التي نفذتها القوات المسلحة ولا سيما القوات الجو - فضائية خلال الحروب المفروضة على البلاد قد أحدثت خللاً في موازين القوى المعادية مما دفعها إلى العجز أمام القدرات الدفاعية والإرادة الإيرانية.

واختتم حجة الإسلام "محسني إيجئي" منشوره بالإشارة إلى أن القوة الجو - فضائية الحالية هي نتاج نضال أجيال استثمرت المعرفة لتحويلها إلى تكنولوجيا متطورة، محولّةً التحديات إلى فرص استراتيجية ومثمناً تضحيات الشهداء الذين ساهموا في بناء هذه القدرات.

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