أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الاجتماع الثاني عشر للجنة الخاصة لتطوير التكنولوجيا عُقد برئاسة محمد رضا عارف، معاون أول رئيس الجمهورية، بمحور دراسة الأضرار التي لحقت بالشركات القائمة على المعرفة في الحرب المفروضة الأخيرة، وسبل دعم هذه الشركات لإحياء القدرات الإنتاجية والحفاظ على القوة البشرية المتخصصة.

وفي هذا الاجتماع، قُدّم تقرير عن حجم الأضرار التي لحقت بالشركات القائمة على المعرفة والإجراءات المتخذة لدعمها، من قبل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وصندوق الابتكار والازدهار، ومعاونية العلم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة في رئاسة الجمهورية، واللجنة الخاصة لتطوير التكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ووزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، والبنك المركزي، والمحافظين.

رأينا نتيجة تطوير العلم والتكنولوجيا في الدفاع عن البلاد

وقال معاون أول رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، مشددًا على المكانة الاستراتيجية للعلم والتكنولوجيا في تأمين أمن البلاد وتقدمها: بعد تأمين معيشة الناس، فإن تطوير العلم والتقنيات المتقدمة ودعم الشركات القائمة على المعرفة هو الأولوية الأولى للحكومة.

وأضاف عارف، مشيرًا إلى دور الإنجازات العلمية والتكنولوجية في القدرة الدفاعية للبلاد: لقد رأينا نتيجة استراتيجية تطوير العلم والتقنيات المتقدمة في الحربين المفروضتين الأخيرتين وفي الدفاع عن البلاد.

وشدد، موضحًا أن التقدم العلمي والتكنولوجي ضرورة استراتيجية لمستقبل البلاد: يجب أن نكون على جهوزية لمواصلة المواجهة الكبرى مع العدو؛ لأن العدو يستخدم آخر الإنجازات العلمية في الميدان.

وتابع معاون أول رئيس الجمهورية: كلنا ندرك مشكلات البلاد، لكن يجب ألا نتخلف عن العدو في مجال العلم والتكنولوجيا.

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