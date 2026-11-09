وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مراسم الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس شركة صناعات الألبان الإيرانية ("بكاه")، خاطب مسعود بزشكيان مديري الشركة وموظفيها. وأشاد بالجهود والمبادرات التي شهدها هذا المرفق الإنتاجي، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تحرير إدارة الصناعات الإنتاجية من هيمنة الدولة، حيث قال: "إن صمود البلاد واستقلالها يتحققان من خلال زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية. المدير الناجح والمتميز هو من يطمح للوصول إلى أعلى المعايير؛ إذ يجب أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق الأفضل، لنتمكن من أداء مسؤولياتنا وتحقيق التقدم".

وأعرب الرئيس عن قناعته الراسخة بأن إيران لا تقل شأناً عن أي دولة أخرى، ولا ينقصها شيء مما تمتلكه الأمم الأخرى، قائلاً: "علينا تغيير نظرتنا لنصبح الأفضل. أنا هنا اليوم، أحمل على عاتقي مسؤولية خدمة البلاد وشعبها، وينبغي أن تكون رؤيتنا هي السعي لنكون الأفضل، بحيث نصبح في كل يوم أفضل وأكثر كفاءة مما كنا عليه في اليوم السابق".

وشدد بزشكيان على ضرورة تحديد قدرات البلاد وإمكاناتها وخبرات كوادرها والاستفادة منها بفعالية، بما يتيح لهذه الطاقات أن تزدهر، مضيفاً: "من خلال ضمان مشاركة الجمهور وتعاونهم، وتكثيف جهودنا الذاتية، يمكننا تقليص الزمن اللازم لإنجاز الخطط والمشاريع وتحويلها إلى واقع ملموس".

وأكد الرئيس قائلاً: "حين نتخلى عن فكرة أننا أقل شأناً من الآخرين - وحين تترسخ هذه القناعة في عقول مديرينا - سنحقق النجاح، وسيفشل أعداؤنا في بلوغ أهدافهم".

كما شدد بزشكيان على أنه من غير المقبول أن يواجه الشعب الإيراني الصعوبات في ظل ما تتمتع به البلاد من موارد وإمكانات وفيرة، مصرحاً: "بصفتي مسؤولاً، لا يمكنني بأي حال من الأحوال القبول بأن يعاني أبناء هذا الوطن من المشكلات؛ فواجبنا يحتم علينا حل هذه التحديات من خلال خدمة الناس". لا يمكنني القبول بأن ينام أي فرد في هذا البلد وهو جائع، أو أن تعاني أسرة في الحصول على الدواء الذي تحتاجه.

وفي إشارة إلى المخططات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء للإضرار بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، صرح الرئيس قائلاً: "لقد وجّه قائد الثورة بإنهاء حالة 'لا حرب ولا سلم'. نحن قادرون على خوض حوار - وحسم الأمر - بكل عزة وكرامة. نحن نؤمن بالحوار والتفاوض؛ فالمنطق يقتضي أنه إذا كان بإمكاننا تأمين حقوقنا عبر الحوار، فيجب علينا تجنب الانجرار إلى الحرب. ومع ذلك، لن نخضع أبداً للإكراه أو البلطجة. لقد أكدت في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أننا، رغم انفتاحنا على الحوار - القائم على أساس العدالة والمساواة - وتمسكنا بحقوقنا، لن نرضخ أبداً للقوة".

وأشار بزشكيان إلى أن أي مسؤول أو فرد يضحي بكل شيء من أجل سمعة بلاده وتحقيق قناعاته الشخصية، يستحق كل تقدير. وأضاف: "إذا تمكنا من ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع، فستنال إيران العزة والفخر. وإذا كانت البلاد تواجه صعوبات في الوقت الراهن، فذلك نتيجة لأفعالنا نحن؛ وهي أفعال يتوجب علينا الآن تصحيحها".

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