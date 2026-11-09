وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وعلى هامش معرض الإنجازات النووية السلمية في مرقد السيد عبدالعظيم حسني (ع) بمدينة "ري" (جنوبي العاصمة طهران) أوضح "إسلامي" في كلمة له أن التكنولوجيا النووية قادرة على تقديم حلول فاعلة للتحديات الراهنة، تلبيةً للاحتياجات المتزايدة لمختلف قطاعات الدولة.

التكنولوجيا النووية في خدمة الزراعة والموارد الطبيعية

وفيما يخص تحديات الموارد المائية والتربة، أشار "إسلامي" إلى ضرورة مراجعة آليات استهلاك وجودة هذه الموارد، مؤكداً أن العمل جارٍ على توظيف التقنيات النووية لضمان سلامة وأمن هذه المصادر، كما لفت إلى أن استخدام هذه التكنولوجيا في القطاع الزراعي يعزز الإنتاجية ويسمح بتخزين المحاصيل لفترات طويلة مع حمايتها من الآفات.

وعلى الصعيد الطبي، استعرض مساعد الرئيس الايراني، تطبيقات التكنولوجيا النووية في مجال الصحة، ومن أبرزها عمليات الإشعاع للمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد، وتطوير المعدات والمنتجات المستخدمة في الرعاية الصحية.

تكامل سلسلة الصناعة النووية من المنجم إلى الاستهلاك

ووصف "إسلامي" الصناعة النووية في البلاد بأنها تشكل سلسلة متكاملة ومترابطة تبدأ من استخراج المواد الخام من المناجم وصولاً إلى الاستهلاك النهائي، مؤكداً أن هذه الصناعة باتت تسخر كافة إمكاناتها لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية أن الهدف من إقامة معارض الإنجازات النووية السلمية يكمن في الترويج لهذه التكنولوجيا وتعريف مختلف شرائح المجتمع بمكتسباتها، مشيراً إلى أن هذه المعارض تمثل منصة لاستعراض المنجزات التي وُضعت في خدمة المجتمع وتوفير فرصة للاطلاع المباشر عليها.

وفي سياق متصل تطرق "إسلامي" إلى الاتهامات الموجهة لإيران، مؤكداً أن البلاد تواجه في المرحلة الراهنة اتهامات متكررة ومختلقة من قبل الأعداء والتي تُستخدم كذريعة لتبرير الهجمات العسكرية، لافتاً إلى أن تلك القوى سعت سابقاً لعرقلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر العمليات الإرهابية.

من جانبه، شدد متولي مرقد السيد عبدالعظيم حسني (ع) حجة الإسلام "قاضي عسكر"على أهمية التعريف بالمنجزات العلمية الوطنية، معتبراً أن النشاطات الواسعة التي شهدها قطاع التكنولوجيا النووية في السنوات الأخيرة لا تزال غير معروفة للكثيرين، وأن تسليط الضوء عليها من شأنه بث روح الأمل في نفوس الأجيال الناشئة نحو مستقبل مشرق.

وأوضح أن تطوير الأنشطة الثقافية وتعزيز التفاؤل لدى المجتمع يقع ضمن أولويات العتبات المقدسة، مؤكداً أن هذا المعرض يسهم في تحقيق هذه الغاية.

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