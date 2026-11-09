أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن منظمة التخطيط والميزانية في البلاد بأنه جرى في مراسم أُقيمت اليوم بحضور معاون رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، ومعاون وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أرمينيا، وجمع من المستشرقين وأساتذة الجامعات وباحثي اللغة والأدب الفارسي والمترجمين في المسجد الأزرق في يريفان، الكشف عن ترجمة شاهنامه الفردوسي إلى اللغة الأرمنية.

وقد أُنجزت ترجمة شاهنامه الفردوسي في قالب النثر من قبل غيورغ آساتوريان، وبتحرير وكتابة مقدمة بقلم غارنيك آساتريان، المستشرق الشهير. وقد بدأت هذه الترجمة في عام 2021، ووصلت بعد ثلاث سنوات إلى مرحلة الإكمال في أواخر عام 2024.

جذور الصداقة بين الشعبين الإيراني والأرمني تتجاوز الحدود

وقال سيد حميد بورمحمدي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد، في هذه المراسم، مشيرًا إلى السوابق المتشابكة للشعبين الإيراني والأرمني: إن هذه العلاقات تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، وإن جذور الصداقة بين الشعبين تجاوزت الحدود وهي أرضية لروابط عميقة وتزايد مستمر بين إيران وأرمينيا.

اقتراح تأسيس بيت الشاهنامه في يريفان قابل للطرح والمتابعة

وأضاف بورمحمدي، مشيرًا إلى تكريم لوريس تشكنافاريان، الموسيقي والملحن الإيراني الشهير في هذه المراسم: بالنظر إلى الترجمة الأرمنية لشاهنامه الحكيم أبو القاسم الفردوسي وإنتاج أوبرا رستم وسهراب من قبل الأستاذ تشكنافاريان، فإن اقتراح تأسيس بيت الشاهنامه في يريفان قابل للطرح والمتابعة.

وفي ختام هذه المراسم، جرى تكريم لوريس تشكنافاريان وغيورغ آساتوريان وغارنيك آساتريان.

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