وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريحات للصحفيين على هامش حفل افتتاح الدورة التدريبية "ما قبل الأولية" الأولى لكتائب "جان فدا" -الذي أقيم يوم الاثنين في مركز "جواد الأئمة" التدريبي التابع للقوات البرية للجيش- أشار العميد محمد رضا عليان نجاد إلى أوجه التشابه مع تدريب القوات المدنية خلال فترة "الدفاع المقدس" (الحرب الإيرانية العراقية)، قائلاً: "خلال الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، تم تطبيق أساليب تدريبية مماثلة لعامة الناس، وهو مفهوم كان يُعرف آنذاك بـ 'جيش الـ 36 مليوناً'. واليوم، ونظراً للاحتياجات المجتمعية، بات من الضروري أن يتلقى المتطوعون الذين سجلوا في مبادرة 'جان فدا' التدريب العسكري اللازم".

وفي معرض توضيحه لمراحل تدريب هذه القوات، أضاف: "ينقسم التدريب إلى مستويين؛ المرحلة الأولى، وتُعرف بالتدريب 'ما قبل الأولي'، وتجري في مواقع ومراكز مختلفة منتشرة في أنحاء المدينة. أما المرحلة الثانية فتتضمن تدريباً تخصصياً سيتم تنفيذه داخل معسكرات التدريب التابعة للجيش. واليوم، بدأ التدريب التخصصي لهذه القوات رسمياً في أحد معسكرات الجيش، حيث يتولى هذا الموقع مسؤولية تنفيذ جزء من المهمة الموكلة إليه".

وفي إشارة إلى القدرة الاستيعابية للمنشآت التدريبية التابعة للجيش، ذكر نائب قائد الجيش للتدريب والتعليم: "يمتلك جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية 40 معسكراً تدريبياً موزعة في مختلف مناطق البلاد، وجميعها تتمتع بالقدرة اللازمة لتدريب القوات المتطوعة".

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