وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "بقائي" أوضح في مقابلة مع قناة الميادين، أن هناك حالة من الارتباك الواضح داخل الإدارة الأمريكية بشأن الجهة أو المسؤول الذي يمتلك صلاحية التفاوض مع إيران، مشيراً إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطرحون مطالب متناقضة، يبدو أنها متأثرة بحسابات السياسة الداخلية الأمريكية والاعتبارات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية الايرانية النهج الأمريكي، قائلاً إن واشنطن تغيّر باستمرار مطالبها وأهدافها، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى تغيير أهداف المفاوضات، مؤكدا على ان إيران طرحت مواقفها ومقترحاتها بوضوح عبر الوسطاء، وأن الاتصالات بين الأطراف لا تزال مستمرة من خلال اللقاءات المباشرة والمكالمات الهاتفية.

وفيما يتعلق بالتعاون النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن مفتشي الوكالة زاروا إيران قبل نحو عشرة أيام لإجراء عمليات التفتيش الدورية لمحطة بوشهر النووية، موضحا أن عمليات التفتيش الأخيرة اقتصرت على محطة بوشهر النووية وعدد محدود من المنشآت التي توافرت فيها الظروف اللازمة لإجراء التفتيش.

وأشار إلى تضرر منشآت نووية إيرانية أخرى، مؤكداً أنه لا يوجد في الوقت الراهن بروتوكول محدد للتفتيش على المنشآت المتضررة، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك حالياً آلية أو تعليمات محددة بهذا الشأن.

وأضاف أن التهديدات الأمريكية المستمرة ضد المنشآت النووية الإيرانية تجعل طرح موضوع التفتيش على المنشآت المتضررة أمراً لا مبرر له.

وفيما يتعلق بالمواد النووية المخصّبة، شدد بقائي على أن نقلها إلى خارج البلاد غير مطروح مطلقاً، ولا يوجد أساساً أي مبرر لاتخاذ مثل هذا الإجراء.