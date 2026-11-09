وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح ضرابي، خلال زيارته إلى مؤسسة الجهاد الجامعي بمحافظة ألبرز، أن أكبر مجموعة لبنوك الخلايا الجذعية في البلاد تعمل حالياً في معهد رويان، وتشمل بنكاً خاصاً (عائلياً) يضم أكثر من 260 ألف عينة، وبنكاً عاماً يضم نحو خمسة آلاف عينة.

وأضاف أن إيران، بالاعتماد على شبكة تضم نحو 50 مكتباً في المحافظات، تحتل المرتبة الأولى إقليمياً في الشرق الأوسط وغرب آسيا، والثانية عالمياً من حيث حجم التخزين والتغطية الوطنية والخبرات السريرية، رغم القيود والضغوط الناجمة عن العقوبات الدولية.

افتتاح أول مصفاة لمنتجات ملحقات الولادة

وأعلن ضرابي افتتاح المرحلة الأولى من مصفاة المنتجات المستخلصة من ملحقات الولادة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اليوم العالمي لدم الحبل السري، موضحاً أن المركز سيبدأ عمله بوصفه الأول من نوعه عالمياً، ومن المتوقع أن ينتج أكثر من 20 منتجاً دوائياً وعلاجياً من المشيمة والغشاء الأمنيوسي ودم الجنين وسائله.

وأشار إلى استخدام الغشاء الجنيني حالياً في تضميد الحروق والجروح الناجمة عن السكري وعمليات جراحة القرنية، مضيفاً أن منتجاً جديداً هو مصل دم الحبل السري سيُكشف عنه قريباً، كما يجري تقديم خدمات تخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من لب الأسنان، مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل الأسر عموماً.

تطبيقات علاجية وتجارب سريرية

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن العينات المخزنة يمكن الاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 30 عاماً في خزانات النيتروجين السائل، مشيراً إلى أن معظم عمليات زراعة الخلايا الجذعية أُجريت حتى الآن لعلاج أمراض الدم والاضطرابات العصبية.

وأضاف أن التجارب السريرية التي أُجريت على 150 طفلاً مصاباً بالشلل الدماغي (CP)، وبعد استكمال المرحلة الثانية من الدراسات، أسفرت عن حصول هذا المرض على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لاستخدام الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري وأنسجته، باعتباره المرض الوحيد لدى الأطفال الذي حصل على هذا الترخيص، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في القدرات الحركية والبصرية والنطق لدى المرضى.

وفي مجال علاج البالغين، لفت إلى صدور ترخيص باستخدام هذه الخلايا لترميم الأنسجة الغضروفية لدى مرضى خشونة المفاصل، فيما تتواصل التجارب السريرية في مراحل مختلفة لدراسة استخدامها في علاج التوحد والسكري من النوع الأول وألزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد.

تخزين عينات من مواطني دول أخرى وتأمين المخزون البيولوجي

وفيما يتعلق باستقبال العينات من الخارج، قال ضرابي إن خدمات التخزين تُقدم للمواطنين الأجانب المقيمين في إيران ولحالات الولادة داخل البلاد دون قيود، مشيراً إلى تخزين عينات عديدة لمواطنين من دول المنطقة وإيرانيين مقيمين في أوروبا. وأضاف أنه جرى نقل نحو 100 عينة من العراق والإمارات وعُمان وأذربيجان، فضلاً عن دول مثل بريطانيا والسويد، إلى طهران وتخزينها.

وبشأن حماية المخزون الجيني في الظروف الطارئة والتهديدات الأمنية، أكد ضرابي أن جميع العينات نُقلت مسبقاً إلى مقار آمنة ومطابقة للمعايير، في إطار التدابير الوقائية التي اتُخذت منذ سنوات تحسباً لأي مخاطر تهدد المخزون البيولوجي.

وأضاف أنه رغم الاضطرابات المؤقتة في الرحلات الجوية والصعوبات التي واجهت إيفاد الخبراء خلال فترة الحرب، أُديرت عمليات جمع العينات والحفاظ على الثروات البيولوجية للبلاد دون أضرار وبمستوى أمني مرتفع، مؤكداً أن المخزون يوجد في أماكن آمنة.

تطوير التجارب السريرية لعلاج السرطان

من جانبه، أكد عضو الهيئة العلمية في مؤسسة جهاد الجامعة بمحافظة ألبرز، أحمد رضا إبراهيمي بور، أهمية الدور الفاعل لوسائل الإعلام في نقل إنجازات قطاع الصحة والعلاج، معلناً العمل على إطلاق وتطوير قسم للتجارب السريرية يركز على علاج السرطان، بالاستفادة من الإمكانات العلمية لمعهد رويان ودعم شركة تكنولوجيا الخلايا الجذعية التابعة له.

وأوضح أن حصة الخدمات العلاجية التي يقدمها المركز على مستوى البلاد تبلغ حالياً نحو 2.5 بالمئة، معرباً عن أمله في رفع هذه النسبة إلى 4.5 بالمئة، وربما إلى ما بين 5.5 و6 بالمئة خلال العام المقبل، من خلال الجهود المشتركة والتعريف بهذه الخدمات بمساعدة وسائل الإعلام.