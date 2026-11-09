وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن النائب الأول للرئيس، الدكتور محمد رضا عارف، أشار في مستهل اجتماع اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة الذي عُقد برئاسته، إلى الظروف التي تزامنت مع بدء أعمال الحكومة الرابعة عشرة، قائلاً: "لقد واجهت الحكومة الحرب منذ بداية عملها، وحاول العدو من خلال فرض هذه الحرب إبعاد الحكومة عن أداء واجباتها الرئيسية".

وأضاف عارف: "رغم هذه الظروف، لم تكرّس الحكومة كل وقتها للمسائل الحربية، بل واصلت متابعة بقية مسؤولياتها وواجباتها".

وفي معرض إشارته إلى نجاح البلاد في مواجهة العدو، صرّح قائلاً: "من كان يظن أن إيران، التي واجهت أشد العقوبات قسوة لسنوات طويلة، ستجرّ أمريكا إلى الهزيمة؟".

وأشار النائب الأول للرئيس إلى التطورات السياسية في الولايات المتحدة وتقييمه لتبعات الحرب الأخيرة، قائلاً: "لقد أثّرنا بشكل مباشر ورسمي في نتائج الانتخابات الأمريكية مرتين منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن؛ المرة الأولى كانت في عهد الرئاسة الأمريكية لكارتر وقضية وكر التجسس (السفارة الأمريكية)، وهذه المرة أثّرنا في الانتخابات الأمريكية من خلال نجاحنا في الحرب".

وتابع عارف: "نحن لا نتدخل في الأصوات داخل أمريكا، ولا فرق لدينا مَن يفوز في الانتخابات الأمريكية؛ لأن كلا الجناحين السياسيين في أمريكا يتصرفان بنهج ثابت في التعامل مع بلادنا".

وانتقد أداء الحكومات الأمريكية المتعاقبة ضد إيران قائلًا: "إن أشد العقوبات والإجراءات قسوة فُرضت في عهد رئاسة أوباما، وفي الواقع فإن الديمقراطيين يقتلون بأسلوب ناعم".

كما اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني أن نتيجة الانتخابات الأمريكية هي تأكيد على انتصار إيران في الحرب مع أمريكا والكيان الصهيوني.