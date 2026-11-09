وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية، حميد بورمحمدي، أنه تم في إطار هذه اللجنة تشكيل ثماني لجان تخصصية لدراسة وتطوير التعاون في مجالات البنية التحتية، والجمارك، والتجارة، والثقافة والفنون، والصحة والعلاج، والصناعة، والمعادن، والتكنولوجيا.

يُذكر أن تطوير بنى النقل التحتية والمعابر الحدودية، وتسهيل حركة مرور الشاحنات، وزيادة التبادل التجاري، وتعاون الطاقة، وتوسيع العلاقات الصناعية والتعدينية، تُعد من أهم محاور المباحثات بين البلدين.

وستستمر الاجتماعات التخصصية لهذه اللجنة حتى يوم غد، ومن المقرر أن تُختتم بتوقيع وثيقة التعاون المشترك بين إيران وأرمينيا.