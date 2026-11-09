وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد العميد علي جهانشاهي، اليوم الاثنين ، خلال حفل تخريج الدفعة الـ 24 من طلاب جامعة الإمام علي (عليه السلام) للضباط، الذي أقيم في الجامعة بحضور نخبة من القادة والمسؤولين، بذكرى 1203 شهيدًا من خريجي الجامعة، مؤكدًا على المكانة الرفيعة لهؤلاء الشهداء في التاريخ المجيد لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعتبرًا الحفاظ على مُثلهم ومسيرتهم المجيدة من مسؤوليات جيل الضباط الشباب.

وشدد على الدور المحوري للضباط الشباب في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، معتبرًا الانضباط والالتزام التنظيمي والتفاعل الفعال مع القادة من المتطلبات الأساسية للنجاح في المهام العسكرية.

كما أشار قائد القوات البرية إلى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق الضباط الشباب في هيكل القوات البرية، مؤكدًا على ضرورة تطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم.

وصرح العميد جهانشاهي قائلاً: "ينبغي على الخريجين اتخاذ خطوات جادة نحو تحسين الجاهزية القتالية والعملياتية لوحداتهم، بالاعتماد على المعرفة المتخصصة، وروح المسؤولية، والانضباط، والالتزام التنظيمي".

وأكد أن القوات البرية للجيش اليوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد، مضيفاً: "إن القوات البرية المحورية للجيش، متوكلة على الله عز وجل، تتمتع بجاهزية قتالية ذكية، وكفاءات بشرية متميزة، وأسلحة ومعدات فعالة، وتوظف القوة المعنوية والتكنولوجيا الحديثة تحت القيادة الرشيدة للقائد العام للقوات المسلحة ، وهي مستعدة للرد على التهديدات على أي مستوى فوراً، وبحزم، وبقوة، وبكثافة أكبر من ذي قبل".

وأشاد قائد القوات البرية للجيش بجهود القادة والأساتذة ومسؤولي الجامعة في مجال تعليم وتدريب طلاب الضباط، معتبراً دور المجمع التعليمي والقيادة الجامعية بالغ الأهمية في إعداد ضباط أكفاء وملتزمين للخدمة في القوات البرية للجيش.

وفي هذا الحفل، أعلن الخريجون، من خلال أداء القسم ، استعدادهم لبدء الخدمة في وحدات هذه القوات، مؤكدين التزامهم بحماية استقلال البلاد وأمنها ووحدة أراضيها.

كما تم، في جزء آخر من الحفل، تكريم مجموعة من القادة والأساتذة والمسؤولين في جامعة الإمام علي (عليه السلام) للضباط، بالإضافة إلى خريجين متميزين، تقديراً لجهودهم وخدماتهم الجليلة.