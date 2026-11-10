أفادت وكالة مهر للأنباء بأن ولي الله حياتي قال في حوار إعلامي: إن هذه العملية ستبدأ من يوم الاثنين 9 نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 11 نوفمبر من الساعة 12 ظهرًا.

وأضاف: إن هذه الانفجارات مضبوطة ولا يوجد أي قلق للمواطنين الأعزاء.

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