أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن عمر الوائلي، رئيس لجنة المعابر الحدودية العراقية، أعلن أن بغداد ستفتح صباح اليوم الثلاثاء معبر الشيب (جذابة) بعد استكمال الإجراءات الفنية والخطوات اللازمة.

وقال إن هذا الإجراء سيُنفذ عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي بهدف تهيئة الظروف المناسبة لحركة المسافرين ونقل السلع والتبادلات التجارية.

كما أُفيد بأن اللجنة المذكورة ستغلق معبر مندلي (سومار) الحدودي مؤقتًا اعتبارًا من يوم الجمعة بهدف استكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

وكانت الكتلة البرلمانية بدر قد أعلنت أمس أن هذه الكتلة تعارض بشكل قاطع الإملاءات الأمريكية لإغلاق المعابر الحدودية مع إيران.

وشددت الكتلة المذكورة: إن كلام وزير خارجية العراق بشأن الطلبات والإملاءات الأمريكية أثبت المخططات المدبرة ضد المناطق الجنوبية، ويُعد تدخلًا في سيادة العراق.

وأضافت كتلة بدر: إن أمتنا والقوى الوطنية العراقية لن تصمت أبدًا أمام انتهاك سيادة البلاد أو الاستسلام للإملاءات الخارجية ضد المصالح الوطنية. نحن نرفض سياسة الحصار بشكل قاطع، ونشدد على أن العلاقات بين إيران والعراق عميقة ونابعة من الدماء التي أُريقت في مسار التحرير ومكافحة الإرهاب.

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