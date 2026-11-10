وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان البعثة الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا، أشارت في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إلى أنه: "من الجيد أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قادر على استخدام عبارة ’يدين بشدة‘، ولكن لماذا لا يتم تطبيق ذلك بشكل متسق في جميع الحالات؟"

وفي إشارة إلى صورة تظهر غروسي وهو يدين مقتل أحد الموظفين في محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، تابعت: "عندما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية السلمية والمحمية لقصف بقنابل من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي -وهو حدث غير مسبوق في تاريخ الوكالة- أو عندما تم اغتيال علماء نوويين إيرانيين، لم تُدَن مثل هذه الأعمال قط. ففي تلك الحالات، اعتبر المدير العام -على ما يبدو- أن إصدار إدانة يقع خارج ’نطاق‘ عمله و’ولايته‘".

وأضاف البيان: "إن الغضب والاحتجاج الانتقائيين لا يمثلان ركيزة من ركائز السلامة النووية أو الضمانات، بل هما مجرد أدوات لتعزيز السيرة الذاتية والتقدم الوظيفي".

وختم البيان بالقول: "إن المسؤولية المؤسسية والتنظيمية ليست مسألة اختيار؛ فالمهنية تقتضي سلوكاً متسقاً وموحداً".

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