وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر العميد محمد كرمي، قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية، رسالةً مساء يوم الاثنين بمناسبة "أسبوع الجوفضاء". وأشار إلى أن الفترة الممتدة من 7 إلى 13 نوفمبر - والتي خُصصت لتكريم القوة الجوفضائية في حرس الثورة - تمثل فرصة قيّمة لاستعراض وتقدير والاحتفاء بالإنجازات الجوهرية والأدوار الاستراتيجية التي اضطلع بها العاملون والمجاهدون في هذا المجال الحيوي. فقد كان لجهودهم دورٌ محوري في صون السيادة الوطنية، والأمن، والاستقلال، وسلامة الأراضي، إلى جانب تعزيز القدرات الردعية للبلاد.

وأضاف قائلاً: "إن قوة إيران الإسلامية اليوم في مجالي الردع الاستراتيجي والدفاع الوطني، تستمد جذورها من التضحيات المخلصة والقائمة على المعرفة التي قدمها شهداء كبار ورجال عظماء - أمثال الشهيد حسن طهراني مقدم، وأمير علي حاجي زادة، ومحمود باقري. فقد وضع هؤلاء، مستندين إلى الإيمان والعقلانية و’الجهاد العلمي‘، اللبنات الأساسية للقوة الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورعوا نموها، وضمان تطورها المثمر. وبذلك، رسّخوا اسم إيران العزيزة ورفعوا مكانتها بين القوى الكبرى في المنطقة والعالم، مقدمين إياها كنموذجٍ للإيمان والتقدم والمقاومة الصامدة".

وصرح قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية قائلاً: إن العمليات التي تبعث على الفخر، والتي نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية - ولا سيما تلك التي اضطلع بها أبطال القوة الجوفضائية في حرس الثورة - خلال "الحربين المفروضتين" الثانية والثالثة (وما تلاهما من فترات)، قد أحبطت المطامع المفرطة والحسابات المتعجرفة للعدو الأمريكي-الصهيوني. وقد وضعت هذه العملياتُ العدوَّ في حالة من اليأس أمام عزيمة أمةٍ شهدت صحوةً إلهية، وأمام القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية.

وأضاف: إن الدور الفريد الذي تؤديه القوة الجوفضائية في حرس الثورة، وما تتمتع به الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم من قوة، هما ثمرة تضحيات وجهود دؤوبة بذلها علماء وقادة وشبابٌ مؤمنون. فقد استطاع هؤلاء، بفضل إيمانهم بالله، تحويل الثقة بالنفس إلى قوة، والمعرفة إلى تكنولوجيا، والتهديدات إلى فرص. ومن خلال التوكل على الله العلي القدير والامتثال لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة - آية الله الإمام السيد مجتبى خامنئي - تمكنوا من تطوير المعرفة الوطنية، وإتقان التقنيات الحديثة، وتصميم وتصنيع أنظمة متطورة من الصواريخ والطائرات المسيرة. وبذلك، لم يكتفوا بتعزيز القدرات الدفاعية والقدرات المضادة للطائرات في البلاد فحسب، بل نجحوا أيضاً في إحباط مساعي المتربصين وأعداء هذا الوطن، تاركين إياهم في حالة من خيبة الأمل والندم.

وتابع العميد كرمي: في الوقت الذي نحتفي فيه بـ "أسبوع القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية"، ونستذكر تضحيات وعطاءات شهداء الثورة الإسلامية و"الحروب المفروضة" - وعلى رأسهم الإمام الشهيد العظيم (قدس سره الشريف) - فإنني أسأل الله العلي القدير أن يرفع درجات شهداء القوة الجوفضائية في جنات النعيم، وأن يمنّ على قادة ومنتسبي هذه القوة المقتدرة بموفور الصحة والمزيد من التوفيق والنجاح.

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