أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن برونو رودريغيز، وزير خارجية كوبا، شدد على أن إجراء العسكريين الصهاينة بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظروف غير مواتية لعشرات الآلاف من المهجرين الفلسطينيين، غير مقبول وإجرامي.

وأضاف أن الفلسطينيين اضطروا بسبب الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى اللجوء إلى الخيام، لكن انخفاض حرارة الجو وهطول الأمطار الغزيرة ضاعفا مشكلاتهم وأغرقت آلاف الخيام.

وطالب وزير خارجية كوبا المجتمع الدولي بألا يسمح باستمرار جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد أعلنت أمس في بيان أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ما زالت مستمرة في أعقاب حرب الإبادة الجماعية والتدمير الواسع للبنى التحتية ومرافق الحياة، وإن معاناة ومشكلات سكان هذه المنطقة ومهجريها تفاقمت مع حلول فصل الشتاء.

وشددت حماس في هذا البيان على أن النظام المحتل يواصل بشكل منظم إدارة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وتأجيجها، ويسعى في إطار حرب الإبادة الجماعية الجارية إلى تعميق الأزمة وإطالتها؛ وهو إجراء قالت الحركة إنه يجري بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير مرافق الحياة في هذه المنطقة، وذلك في ظروف وُقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار.

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