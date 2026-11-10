وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة سحبت أمس طائراتها العسكرية من قاعدة «ميلدنهال» الجوية الملكية في بريطانيا، بسبب مخاوف مما وصفته بالتهديدات الإيرانية المحتملة.

وبحسب التقرير، نُقلت طائرتان أميركيتان للتزود بالوقود جواً إلى ألمانيا، فيما جرى نقل عدد آخر من الطائرات إلى مواقع أخرى.

ويأتي ذلك في وقت لا تقدم فيه الولايات المتحدة، كما في مناسبات سابقة، أدلة موثقة على مزاعمها بشأن ما تصفه بالتهديدات الإيرانية.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لإخلاء قاذفات أميركية من طراز «بي-1» من قاعدة «فيرفورد» البريطانية خلال الشهر الماضي، في خطوة قيل آنذاك إنها جاءت خشية تهديدات إيرانية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين، أن الولايات المتحدة سحبت بصورة مفاجئة 12 قاذفة من طراز «بي-1» من قاعدة «فيرفورد» الواقعة جنوبي إنجلترا.

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