وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد الشرطة، العميد أحمد رضا رادان، بمناسبة "أسبوع القوة الجوفضائية" في رسالة وجهها بهذا الشأن. نص هذه الرسالة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي العزيز، العميد سيد مجيد موسوي،

القائد المحترم للقوة الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية،

السلام عليكم.

يُعدّ «أسبوع القوة الجوفضائية» فرصة قيّمة للإعراب عن التقدير لأولئك الرجال الذين عملوا بجدٍّ لسنوات طويلة — تعود جذورها إلى حقبة «الحرب المفروضة» — لضمان أن نكون اليوم على أتمّ الاستعداد للدفاع عن أنفسنا، وإلحاق الهزيمة والذلّ بالعدو.

وفي ظلّ الظروف الراهنة التي تواجه فيها البلاد اختبار الحرب الشاق، تبرز أكثر من أي وقت مضى القيمة الحقيقية للمعرفة الوطنية، والجاهزية العملياتية، والقدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الدقيقة. إن هذه القدرات تشكل حصناً منيعاً للدفاع عن وطننا، وهي ثمرة سنوات من البحث والخبرة والجهود المخلصة التي بذلها أبناء هذا الوطن.

وإذ نستذكر بكل إجلال شهداءنا الأبرار — وفي مقدمتهم الشهيد طهراني مقدم، والشهيد حاجي زاده، وكافة شهداء قطاع الجوفضائية — فإننا نتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في تصميم وإنتاج ودعم ونشر هذه المنظومات الدفاعية.

أسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليكم وعلى رفاق سلاحكم الموقرين بالصحة والتوفيق في حماية سماء إيران وأراضيها، وذلك تحت توجيهات وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (دام ظله).

القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،

العميد أحمد رضا رادان"

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