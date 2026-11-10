وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أشارت إلى جهود رئيس الجمهورية في إدارة أوضاع البلاد، مؤكدة أن الحفاظ على معيشة المواطنين كان من أولويات الحكومة الجادة خلال عام 2025.

وأوضحت أن قرار إلغاء العملة التفضيلية ونقل الدعم من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها، وتحويله إلى قسائم إلكترونية للسلع، اتُّخذ بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن البلاد واجهت قراراً صعباً، وأن الحكومة اضطرت إلى اتخاذه لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الحكومة خصصت ودفعت حتى الآن أكثر من 865 ألف مليار تومان لتمويل هذا البرنامج.

وتابعت المتحدثة باسم الحكومة أن هذه الإجراءات اتُّخذت في وقت شهدت فيه البلاد حربين خلال العام الماضي، إلى جانب تعرضها لحصار اقتصادي مشدد، حتى إن تهديدات طُرحت، بحسب تعبيرها، بشأن الانهيار الاقتصادي الكامل للبلاد. وأكدت أن الحكومة، رغم هذه الظروف، تمكنت بفضل الله من اتخاذ خطوات مؤثرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشددت مهاجراني على أن استعراض هذه الإجراءات لا يعني تجاهل المشكلات وأوجه النقص، مؤكدة أن الحكومة تقرّ بوجودها وتدرك الضغوط التي يتعرض لها المواطنون في معيشتهم وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم.

وأشارت، في معرض حديثها عن جهود الرئيس مسعود بزشكيان لإدارة أوضاع البلاد والسير نحو مسار يحفظ كرامة إيران ويحقق سلاماً مستداماً، إلى أن الحكومة تسعى إلى إدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة.

وفي ما يتعلق بمستحقات تجار التجزئة المرتبطة ببرنامج «كالا برگ»، قالت مهاجراني إنه جرى حتى الآن سداد 50 ألف مليار تومان من هذه المستحقات، فيما سيتم دفع المبلغ المتبقي، والبالغ 40 ألف مليار تومان، خلال الأسبوع المقبل.

وأعربت المتحدثة باسم الحكومة عن أملها في أن تسهم القرارات المتخذة في مجال السلع في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفة أن الحكومة تدرك جيداً حجم الضغوط التي تتعرض لها معيشة الناس، وتعزو السبب الرئيسي للأوضاع الراهنة إلى الحرب المفروضة والحصار الاقتصادي المستمر منذ سنوات.

واختتمت مهاجراني بالتأكيد أن البلاد لا تزال في خضم الحرب، وأن الظروف الحالية هي ظروف حرب، مشيرة إلى أن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة تأتي في هذا الإطار، وتهدف إلى حماية معيشة المواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.