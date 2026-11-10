أفادت وكالة مهر للأنباء فقد عُقد الاجتماع الثالث عشر لهيئة تنسيق العلاقات الاقتصادية بموضوع "الفرص والتحديات والحلول لتعزيز العلاقات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي (ECO)" باستضافة وزارة الخارجية وبحضور معاوني الشؤون الاقتصادية في الأجهزة التنفيذية.

وأعلن قنبري، معاون الدبلوماسية الاقتصادية لوزير الخارجية، عن عقد اجتماعين على مستوى الوزراء وقادة منظمة التعاون الاقتصادي (ECO) في باكستان وطهران في المستقبل القريب.

وشدد، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، على أن اللوجستيات والعبور والنقل من المحاور المهمة لهذا التعاون.

كما شدد قنبري على ضرورة مزيد من التنسيق الداخلي لرفع العقبات وتعزيز العلاقات الاقتصادية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي.

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