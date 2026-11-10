وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص رسالة مسعود بزشكيان ما يلي:

"يُعد انعقاد المؤتمر الدولي التاسع عشر للنقل السككي فرصة قيّمة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التحديات، وطرح حلول فعالة لتطوير قطاع النقل السككي في البلاد.

إن تقدم أمتنا العظيمة، إيران، يتطلب بنية تحتية تدعم النمو الاقتصادي، وتحافظ على الموارد الوطنية، وتحسّن جودة حياة المواطنين. ويُعتبر النقل السككي أحد أهم ركائز هذه البنية التحتية؛ فمن خلال ربط مراكز الإنتاج بالأسواق المحلية والدولية، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز سلامة واستدامة عمليات النقل، يمكن لهذا القطاع دعم الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق التجارة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وبناءً عليه، ينبغي النظر إلى تطوير شبكة السكك الحديدية باعتباره استثماراً في مستقبلنا الاقتصادي وفي رفاهية المجتمع.

وفي وقت باتت فيه معالجة اختلالات الطاقة أولوية وطنية، أصبحت زيادة حصة النقل السككي -سواء لنقل البضائع أو الركاب- ضرورة لا غنى عنها. فكفاءة هذا القطاع العالية في استهلاك الطاقة تتيح فرصاً لتقليل استهلاك الوقود، والحد من التلوث، وخفض التكاليف الاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق هذه الإمكانات، لا بد من كهربة خطوط السكك الحديدية، وتحديث أسطول القطارات، وإزالة الاختناقات في الشبكة، وتهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته. إ

ن الموقع الجغرافي لبلادنا لا يتحول إلى ميزة مستدامة إلا إذا اقترن بشبكة فعالة وتنافسية من البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. لذا، فإن استكمال ممرات السكك الحديدية، وربط الموانئ ومراكز الإنتاج بهذه الشبكة، وتوسيع التعاون مع دول الجوار، من شأنه تعزيز مكانة إيران في النقل الإقليمي، مما يمهد الطريق لزيادة التبادل التجاري وتحقيق إيرادات مستدامة من العملات الأجنبية.

في هذا السياق، يفتح إنشاء ممر يربط الشرق بالغرب عبر أفغانستان — وصولاً إلى شبكة السكك الحديدية الصينية — آفاقاً رحبة للتعاون الإقليمي. إن المضي قدماً في تطوير محور "هرات - مزار شريف" وربطه بشبكات السكك الحديدية في شرق آسيا، واستكمال هذا المسار داخلياً عبر إنشاء خط "خاوران - تششمه ثريا"، من شأنه تعزيز التجارة، وإطلاق العنان للإمكانات الإنتاجية والتعدينية في المنطقة، وترسيخ دور إيران ضمن سلاسل التجارة الدولية.

وإلى جانب هذه المهمة الاستراتيجية، يلبي تطوير خدمات السكك الحديدية في الضواحي حاجة ملحة في الحياة الحضرية ويستجيب للمتطلبات اليومية للسكان. فالتوسع في هذه الخدمات — بالتكامل مع شبكات المترو ووسائل النقل العام الأخرى — يسهم في الحد من الازدحام المروري، وتلوث الهواء، واستهلاك الوقود، فضلاً عن تسهيل تنقل المواطنين وضمان وصول أكثر عدالة إلى فرص العمل والتعليم والخدمات.

يعتمد مستقبل النقل بالسكك الحديدية على التطبيق الفعال للمعرفة والتكنولوجيا والابتكار. فاعتماد الإدارة الذكية للشبكات، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتسهيل تبادل البيانات إلكترونياً بين هيئات السكك الحديدية والجمارك والموانئ وشركات النقل، واستخدام التقنيات المتقدمة في صيانة الأساطيل؛ كلها عوامل من شأنها تعزيز السلامة، وتقليل أوقات النقل، والارتقاء بجودة الخدمات. ويظل المعيار الحقيقي لنجاح هذه التحولات هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للركاب والمنتجين والمصدرين.

ومن المتوقع أن يعمل المجتمع العلمي والهندسي في البلاد — بالتعاون مع القطاع الصناعي والمؤسسات القائمة على المعرفة — على ابتكار حلول عملية لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية في هذا القطاع، بينما ينبغي على الجهات التنفيذية تسهيل تنفيذ هذه الإنجازات. علاوة على ذلك، يتطلب تطوير هذا القطاع تعزيز ثقة المستثمرين، وضمان الشفافية التنظيمية، والالتزام بالوعود والاتفاقيات، وتهيئة بيئة مواتية لمشاركة فعالة من قبل القطاع الخاص.

آمل أن يمهد هذا المؤتمر، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية -سواء على الصعيد المحلي أو الدولي- الطريق نحو وضع استراتيجيات فعالة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي. كما أعرب عن خالص شكري وتقديري لشركة سكك حديدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمعية الإيرانية لهندسة النقل بالسكك الحديدية، وجامعة إيران للعلوم والتكنولوجيا، ولكافة الأساتذة والباحثين والمنظمين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي. أدعو الله عز وجل بالتوفيق لجميع المشاركين، وهم يسهمون في تقدم الوطن ويخدمون أبناءه.

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