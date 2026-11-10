وكالة مهر للأنباء - الباحث والناشط الاعلامي، محمد ایمانجانی: تعرض التحالف العالمي لليمين المتطرف لثلاث هزائم متتالية خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت بهزيمة فلافيو بولسونارو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية وفراره من البلاد، تلتها هزيمة بنيامين نتنياهو بعد تراجع عدد مقاعد ائتلافه في البرلمان إلى ما دون النصاب المطلوب، وصولاً إلى الإخفاق الكبير الذي حصل مع دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، والذي أدى إلى فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وانتقال زمام السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، فضلاً عن خسارة عدد من مناصب حكام الولايات.

ويعود ما حدث في الولايات المتحدة إلى الهزيمة في الحرب مع إيران، وهي مسألة تحظى، بحسب النص، بإجماع واسع، إذ أقر بها صراحةً، إلى جانب المعارضين، كلٌّ من الجمهوريين وترامب نفسه ونائبه جيه دي فانس. ومع ذلك، يصعب تفسير التطورات التي شهدتها الساحة السياسية بمعزل عما أفرزته أحداث السابع من أكتوبر. فقد جاء صعود زهران ممداني إلى منصب عمدة نيويورك نتيجةً، إلى حد كبير، لمعارضة الرأي العام للجرائم التي ارتكبها نتنياهو في غزة، وللدعم الذي قدمه المسؤولون الأميركيون لهذه الجرائم. كذلك تعكس انتصارات المرشحين المعارضين لجرائم النظام الإسرائيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ثم وصولهم إلى الكونغرس، جانباً من تداعيات السابع من أكتوبر.

من أين بدأت القصة؟

شكلت عملية السابع من أكتوبر 2023، التي انطلقت معها معركة «طوفان الأقصى»، نقطة تحوّل في إضعاف جوانب متعددة من الحياة والقوة داخل الكيان الإسرائيلي، بما يشمل سكانه وبنيامين نتنياهو شخصياً، بصفته رئيساً للوزراء.

فقبل العملية بأحد عشر شهراً، كان نتنياهو قد حقّق نتيجة انتخابية لافتة أدّت إلى هزيمة المعارضة وتفكك ائتلافها، وبدأ يستعد لترسيخ حكمه مدى الحياة، والتحوّل إلى ما يشبه الملك على معسكر اليمين الذي يمتلك الأغلبية داخل المجتمع الإسرائيلي. غير أن رجالاً من غزة نقلوه من الجنة إلى الجحيم. وتسعى هذه المقالة إلى تقديم صورة واضحة للمسار الذي قاد إلى هذه التحولات.

خمس انتخابات مبكرة متتالية وعاصفة من عدم الاستقرار

دخل الكيان الإسرائيلي، منذ أواخر عام 2018، مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، أدّت إلى انهيار الائتلاف الحكومي وحلّ البرلمان والتوجّه نحو انتخابات مبكرة، تكررت خمس مرات متتالية.

1. أبريل/نيسان 2019: انتهت الانتخابات دون نتيجة حاسمة، ما دفع إلى إجراء انتخابات جديدة.

2. سبتمبر/أيلول 2019: لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة أيضاً، فجرى التوجّه مجدداً نحو انتخابات أخرى.

3. مارس/آذار 2020: تشكلت حكومة وحدة وطنية على أساس التناوب على رئاسة الوزراء بين نتنياهو وبيني غانتس، الذي كان يتولى قيادة المعارضة. غير أن هذه الحكومة غير المتجانسة انهارت بعد ثلاثة عشر شهراً.

4. مارس/آذار 2021: نجحت المعارضة في إزاحة نتنياهو وتشكيل حكومة، إلا أن هذه الحكومة اتسمت بعدة نقاط ضعف:

كان الائتلاف الذي جمع أحزاب اليسار والوسط واليمين شديد التباين وغير متجانس.

عكس نظام التناوب على رئاسة الوزراء حالة من عدم الاستقرار وتقاسم الحصص السياسية.

كان نفتالي بينيت، الذي تولى رئاسة الوزراء أولاً بموجب اتفاق التناوب، يمتلك عدداً من المقاعد أقل من يائير لابيد، الذي كان يتزعم أكبر قوة في المعارضة.

تشكلت الحكومة بصيغة حكومة أقلية، بعدما عجزت المعارضة عن بلوغ النصاب المطلوب البالغ 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. وتمكنت من نيل الثقة بـ60 صوتاً مؤيداً، مقابل 59 صوتاً معارضاً، مستفيدةً من تفوّق الأصوات المؤيدة على المعارضة.

5. نوفمبر/تشرين الثاني 2022: حصل ائتلاف نتنياهو على 64 مقعداً، متجاوزاً الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعداً بثلاثة مقاعد. وفي مرحلة لاحقة، ارتفع عدد مقاعد الائتلاف اليميني إلى 68 مقعداً، بعد عودة جدعون ساعر إلى ائتلاف نتنياهو عقب فترة من الانفصال عنه.

اتجاهات التطورات السياسية

أمضى الكيان الإسرائيلي أربع سنوات في حالة من عدم الاستقرار السياسي، إلى أن أسفرت الانتخابات الخامسة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن استعادة الاستقرار السياسي وتعزيزه. لكن بعد أحد عشر شهراً، جاءت عملية السابع من أكتوبر لتقلب الأوضاع رأساً على عقب.

فقد تشكلت حكومة طوارئ بمشاركة المعارضة، وفق صيغة غير مألوفة، تم فيها اتخاذ القرارات الاستراتيجية الكبرى بحكومة مصغرة ضمّت خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من ائتلاف نتنياهو واثنان من المعارضة، هما بيني غانتس وغادي آيزنكوت. وفي المقابل، احتفظ بقية الوزراء بمناصبهم داخل الحكومة الأساسية.

وضمن هذا المجلس، امتلك كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وغانتس، بصفته وزيراً بلا حقيبة، حق التصويت، فيما شارك آيزنكوت ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، بصفة مراقبَين.

نجح نتنياهو في استكمال الولاية البرلمانية البالغة أربع سنوات، لكن يبدو أن المشهد السياسي عاد إلى ما كان عليه قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مع بروز ثلاثة سيناريوهات محتملة: انتهاء الانتخابات دون نتيجة حاسمة والتوجّه نحو انتخابات مبكرة جديدة، أو تشكيل حكومة تناوب يتولى فيها نتنياهو رئاسة الوزراء أولاً ثم آيزنكوت، أو تشكيل حكومة معارضة غير متجانسة تقوم على ائتلاف مع الأحزاب العربية الفلسطينية.

ظهرت بعض تداعيات السابع من أكتوبر سريعاً، بينما يتطلب اتضاح جوانب أخرى من نتائج العملية مزيداً من الوقت.

وتُعد الانتخابات الأخيرة مثالاً على ذلك، إذ أعادت، بعد ثلاث سنوات من عملية السابع من أكتوبر، الكيان الإسرائيلي الذي بدا وكأنه وصل إلى برّ الأمان إلى بحر مضطرب من عدم الاستقرار السياسي.

ماذا لو لم تقع أحداث السابع من أكتوبر أو جرت تسوية تداعياتها؟

لتقييم تأثير السابع من أكتوبر في المصير السياسي لنتنياهو، ينبغي دراسة الوضع الذي كان سيؤول إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي في غياب هذا المتغير.

فلو لم تقع عملية السابع من أكتوبر، أو لو نجح نتنياهو في تجاوز المشكلات الناجمة عنها، لكان استطاع ترسيخ موقعه زعيماً بلا منافس لحزب الليكود والائتلاف اليميني، من دون ظهور شخصيات مثل نفتالي بينيت وجدعون ساعر، اللذين أسّسا أطرهما السياسية المستقلة، أو انفصال شخصيات مثل أفيغدور ليبرمان عن الائتلاف.

ولو واصل نتنياهو المسار السياسي الذي أفرزته انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لكان بإمكانه، بدلاً من استقطاب شخصيات متطرفة ومعروفة تمتلك حضوراً اجتماعياً قد يسبب له المتاعب، أن يُدخل إلى حزب الليكود شخصيات بيروقراطية ذات خبرة، بعيدة عن الطموحات الحزبية والسعي إلى الشهرة.

وكان من شأن ذلك أن يعزز كفاءة الحزب ويجعله أكثر انضباطاً وخضوعاً لتوجيهاته.

كما أن تعزيز قوة الليكود كان سيقلص حاجة نتنياهو إلى التحالف مع زعماء الأحزاب شديدة التطرف، مثل إيتمار بن غفير، ويتيح له التعامل مع هذه الشخصيات والقوى من موقع قوة، بدلاً من الوقوع تحت تأثيرها والتعرّض للضغوط التي تمارسها عليه.

كيف وقع «بيبي» في الفخ؟

يُقال إن نتنياهو كان يسعى، منذ ربيع عام 2023، إلى فتح جبهة عسكرية في غزة، لكنه كان يتدرج في تنفيذ هذا التوجه بوتيرة بطيئة ومدروسة، بالتوازي مع نقل مركز الثقل العملياتي نحو القطاع.

ورغم أن أعداد القوات البرية المنتشرة حول غزة لم تكن كبيرة، فإن المنطقة كانت تتصدّر الأولويات على مستوى عمليات الاستطلاع والأنشطة الجوية والتحركات العسكرية.

وكان التخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية في غزة، ثم جنوب لبنان، يستند إلى عدة اعتبارات.

أولها أن صبر النظام الإسرائيلي كان يقترب من نهايته، وأنه كان يرى ضرورة وضع حد للوضع القائم عند نقطة معينة.

أما الاعتبار الثاني، فتمثل في اكتشاف حقول النفط والغاز في المناطق البحرية الحدودية لغزة ولبنان، وهي حقول لم تكن، وفق النص، ستدر عشرات مليارات الدولارات سنوياً من الإيرادات فحسب، بل كانت ستوفر لتل أبيب أرباحاً صافية تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بالنظر إلى هوامش الربح المرتفعة جداً في قطاع الطاقة.

ويتعلق الاعتبار الثالث بالسعي إلى حسم الأوضاع الإقليمية قبل اكتمال تشكّل النظام الدولي متعدد الأقطاب، بالتزامن مع صعود قوى إقليمية جديدة.

ففي حال استمرار غزة ومناطق أخرى باعتبارها بؤر تهديد لإسرائيل، فإن تل أبيب كانت ستواجه مستقبلاً تغيب فيه الولايات المتحدة عن موقع قيادة النظام الدولي أحادي القطب، وما يترتب على ذلك من تراجع قدرتها على توفير الحماية لإسرائيل، في وقت تستطيع فيه القوى الإقليمية الصاعدة في غرب آسيا توظيف هذه الجبهات ضد تل أبيب.

وبناءً على ذلك، كانت الضربة العسكرية أمراً محسوماً، غير أن المقاومة في لبنان غيّرت طبيعة الهجوم الذي كان العدو يخطط لتنفيذه.

عملية السابع من أكتوبر وتغيير طبيعة الهجوم الذي خطط له العدو

يمكن تناول عملية السابع من أكتوبر من زوايا متعددة، لكن تأثيرها الأبرز تمثل في تغيير طبيعة الهجوم الذي كان العدو قد أعد لتنفيذه.

فقد كانت الخطة الإسرائيلية تقوم على شن هجوم مفاجئ على غزة، واغتيال قادة المقاومة لإحداث صدمة شديدة، ثم استكمال العملية عبر القصف الجوي والهجوم البري بهدف حسم المعركة.

وكان لبنان يمثّل المرحلة التالية من الخطة.

وقد استفاد النظام الإسرائيلي من قدراته الاستخباراتية وحجم اختراقه الأمني لتنفيذ تفجيرات أجهزة النداء «البيجر» واغتيال القادة.

وبلغ مستوى الاختراق الاستخباراتي والإحاطة بالمعلومات والجاهزية لدى العدو درجةً لم تتمكن معها حالة اليقظة التي نشأت خلال عام كامل من الحرب من منع تنفيذ مخططاته.

نفذ العدو خطته بعد السابع من أكتوبر، إلا أن الحرب تحوّلت إلى مزيج من النجاحات والإخفاقات بالنسبة إليه، ولم تُفض في نهاية المطاف إلى النتائج التي كان يتوقع تحقيقها.

وفي ما يتعلق بالتغيير الذي أحدثته عملية السابع من أكتوبر الاستباقية في طبيعة الهجوم الإسرائيلي المخطط له، تبرز أربع نقاط أساسية:

1. انقلاب عنصر المفاجأة

بدلاً من أن يبدأ العدو الحرب بمباغتة المقاومة، وجد نفسه هو أمام هجوم مفاجئ.

2. الانتقال من الحرب المرحلية إلى تعدد الجبهات

كان العدو يخطط لخوض حرب على مراحل متعاقبة، لكنه واجه منذ البداية دخول لبنان واليمن والعراق، ثم إيران لاحقاً، إلى جبهة إسناد غزة.

وبذلك، وجد نفسه أمام مبادرة استباقية من الجبهات المختلفة وتكامل ساحات المواجهة.

ورغم هذه التطورات، تمكن العدو لاحقاً من المضي في فصل الجبهات عن بعضها باستخدام وسائل وتكتيكات متعددة، إلا أن الوقت كان قد مضى، ولم يعد بالإمكان استعادة الظروف التي سبقت اندلاع الحرب.

3. اختلال التوازن الإسرائيلي وتأثيره في اتخاذ القرارات

أثرت الحرب في توازن النظام الإسرائيلي وآليات اتخاذ القرار لديه.

وفي ما يتعلق بأجهزة «البيجر»، كشف يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، لاحقاً أن الخطة كانت تقضي بتفجير هذه الأجهزة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد خمسة أيام من بداية الحرب، بحسب ما ورد في النص، وذلك بسبب مخاوف إسرائيل من شن حزب الله هجوماً مفاجئاً.

ومن جهة، فإن امتلاك إسرائيل ورقة تفجير أجهزة «البيجر» يشير إلى وجود خطة عسكرية واسعة النطاق أعدها العدو مسبقاً.

ومن جهة أخرى، فإن التوجه نحو تفعيل هذه الورقة بعد خمسة أيام من عملية السابع من أكتوبر يُعد مؤشراً على اختلال توازن الخطة الإسرائيلية، وعلى حالة الاستعجال والانفعال في استخدام ورقة استراتيجية مهمة.

لكن تل أبيب استخدمت هذه الورقة بعد عام كامل.

ويكتسب اختلال توازن العدو، رغم امتلاكه قدرات متقدمة واستعداده المسبق وتنفيذه مخططات مدروسة، أهمية خاصة، إذ انعكس ذلك في تراجع النتائج التي حققتها الأوراق العسكرية والأمنية التي استخدمتها تل أبيب.

4. إبطاء وتيرة الصدمات العسكرية وإتاحة الوقت للتكيّف

كانت العملية الإسرائيلية المخطط لها تقوم على عنصر المفاجأة وسرعة التنفيذ، بحيث تُوجه ضربات صادمة ومتلاحقة خلال فترة زمنية قصيرة.

ورغم أن العدو استخدم لاحقاً أوراقاً عسكرية وأمنية قادرة على إحداث صدمات كبيرة، فإن إطالة أمد الحرب أتاحت لمحور المقاومة استيعاب هذه الضربات وإعادة تنظيم صفوفه واستعادة قدراته.

أما لو استُخدمت تلك الأوراق خلال فترة قصيرة، وفق الخطة الإسرائيلية الأصلية، لكانت قدرة المقاومة على التكيّف مع الظروف الجديدة أكثر صعوبة.

كيف جرى خداع اللاعب الماكر؟

يُعد نتنياهو لاعباً سياسياً ماكراً، وقد نجح في المناورة على عشرات السياسيين والعسكريين والعاملين في الأجهزة الاستخباراتية، وتمكن من البقاء في موقع الحكم داخل الأراضي المحتلة لما يقارب عقدين من الزمن.

فقد أعاد جدعون ساعر إلى مظلته السياسية، واستطاع عبر مناوراته دفع بيني غانتس، الذي كان يتولى قيادة المعارضة، إلى ما يشبه نهاية مسيرته السياسية، على الأقل في المرحلة الراهنة.

ورغم امتلاك نتنياهو قدرة كبيرة على إدارة سيناريوهات البقاء في السلطة، فإنه وقع في فخ استخباراتي وإدراكي.

ولم يكن الإيقاع بشخص اشتهر طوال عقود بقدرته على الحسابات الدقيقة أمراً سهلاً.

فقد أدخلته أحداث السابع من أكتوبر في لعبة الدومينو والقرارات المتسرعة، وأصبح رئيس الوزراء مضطراً إلى اتخاذ سلسلة متلاحقة من القرارات العاجلة، وسط تداعيات غير معروفة.

واستند فخ السابع من أكتوبر، بصورة أو بأخرى، إلى تحليل شخصية أحد أبرز الفاعلين في ساحة المواجهة.

وكانت نقطة التحول في هذه العملية من الهندسة العكسية تتمثل في الفهم الدقيق للتركيبة النفسية لنتنياهو، القائمة على مزيج من النرجسية، بما تتضمنه من اعتقاد بأنه استثنائي وغير قابل للهزيمة، والخوف العميق من فقدان السلطة.

وقد جعلته هذه التركيبة النفسية أكثر عرضة لارتكاب أخطاء في الحسابات والتقديرات خلال اللحظات الأكثر حساسية من الأزمة.

الضربة الأخيرة خلال الستين يوماً

خلال الستين يوماً التي سبقت الانتخابات، أدى نشر وثائق وروايات موثقة بشأن دور نتنياهو في كارثة السابع من أكتوبر، وما ترتب عليها من إخفاق استخباراتي أصاب المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى تغيير وظيفة الأدوات السياسية التي كان يعتمد عليها بصورة كاملة.

فقد كان نتنياهو يسعى إلى توظيف الانتخابات لترسيخ سلطته، لكن معارضيه استخدموا الانتقادات الحادة لأدائه في السابع من أكتوبر، ما زاد من تعقيد وضعه السياسي.

كذلك، بعدما اعتاد نتنياهو الاستفادة من افتعال الأزمات العسكرية ونقلها إلى ساحة السياسة الخارجية لتأمين سيناريوهات بقائه في السلطة، يبدو أن الحروب التي شهدتها السنوات الأخيرة قد استنفدت هذه الورقة وأفقدتها فاعليتها.