وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلاً عن أحدث البيانات الصادرة عن الموقع التحليلي "أويل برايس" (OilPrice) -والتي تعكس فارقاً زمنياً قدره أربعة أيام- فقد ارتفع سعر برميل النفط الخام الإيراني الخفيف بمقدار 1.63 دولار (أي بنسبة 1.73%) ليصل إلى 95.82 دولاراً.

وبالمثل، ارتفع سعر النفط الخام الإيراني الثقيل بمقدار 1.63 دولار -أي بنسبة 1.77%- ليصل إلى 93.92 دولاراً للبرميل.

ويشير تحليل هذه الأرقام إلى أن كلا النوعين من النفط الإيراني يسجلان اتجاهاً تصاعدياً، حيث لا يزال النفط الخام الإيراني الخفيف يُتداول بسعر أعلى بمقدار 1.90 دولار مقارنة بالنفط الخام الإيراني الثقيل. ويعكس الارتفاع المتزامن في أسعار كلا النوعين زيادة في قيمة شحنات الصادرات النفطية الإيرانية في الأسواق المستهدفة التي شملها الرصد.

ومع ذلك، فإن استمرار هذا الاتجاه سيعتمد على التطورات في سوق النفط العالمية، وديناميكيات العرض والطلب، وظروف التداول في الأسواق الدولية.

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