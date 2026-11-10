وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نقلت قناة المسيرة عن مصدر محلي قوله أن طيران العدو السعودي استهدف محطة المفزر للغاز بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث.

وأشار إلى أن طيران العدوان استهدف مبنى شركة النفط في الستين الجنوبي بمديرية الوحدة جنوب العاصمة صنعاء، لافتاً إلى أضرار واسعة في منازل ومحلات المواطنين في منطقة الستين نتيجة العدوان السعودي.

ويأتي استهداف محطة الغاز ومبنى شركة النفط في سياق التصعيد السعودي الإجرامي الذي يطال المنشآت المدنية والخدمية، بما يثير المخاوف من تداعيات هذه الغارات على الخدمات الأساسية وحياة المواطنين، خصوصاً في ظل ارتباط هذه المنشآت بتوفير احتياجات السكان من الوقود والغاز.

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