أفادت وكالة مهر للأنباء، شدّد معاون أول رئيس الجمهورية على أن تطوير العلم والتقنيات المتقدمة يجب أن يُتابع بجدية بصرف النظر عن الظروف السياسية والأمنية، وقال: سواء تحقق السلام أم لم يتحقق، فإن مسار المواجهة مع العدو سيستمر؛ ولذلك يجب أن نتابع تطوير التقنيات المتقدمة بجدية أكبر لنمتلك اليد العليا أمام العدو.

وشدد محمد رضا عارف، موضحًا أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها تدافع عن نفسها جيدًا: إن الشباب العلماء كانوا ضباط الحربين المفروضتين الأخيرتين، وإن الجامعات والمراكز العلمية أبلى بلاءً حسنًا في الدفاع عن البلاد.

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