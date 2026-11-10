أفادت وكالة مهر للأنباء وتابع البيان أن إحدى هاتين السفينتين كانت من نوع الناقلات العملاقة، اصطدمت بلغم بحري وتعرضت لانفجار، أما الناقلة الثانية التي كانت تحت حماية مقاتلات جيش أمريكا المعتدي وكانت تريد العبور سرًا من المسار غير القانوني، فقد تعرضت لحادث وتوقفت في مكانها بحريق هائل.

وجدير بالذكر أن هاتين الناقلتين، بإطفائهما جميع منظوماتهما الملاحية والتعريفية، اصطدمتا بجدار النار في مضيق هرمز وتُركتا على السواحل الجنوبية للمضيق تشتعلان.

وتذكّر القوة البحرية للحرس بأن المسار غير المسموح به، كما سبق التحذير منه، غير آمن، وإن جميع السفن المتعاونة مع جيش أمريكا الإرهابي المعتدي التي تريد العبور من هذا المسار ستصاب بهذا المصير.

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