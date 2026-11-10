وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بعض وسائل الإعلام العربية والغربية تحدثت خلال الأيام الماضية عن اقتراب طهران وواشنطن من التوصل إلى اتفاق نووي، بل وعن احتمال عقد لقاء بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين في الدوحة، إلا أن مصادر إيرانية رسمية ومطلعة رسمت صورة مغايرة تماماً لمسار المفاوضات، مؤكدة عدم التوصل إلى أي اتفاق بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم، وعدم وجود خطة لعقد لقاء مع مسؤول أمريكي.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير تحدثت عن موافقة واشنطن على تخصيب اليورانيوم داخل إيران بنسبة 3.67 بالمئة، واحتمال لقاء محسن رضائي مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في قطر. غير أن مصدراً دبلوماسياً إيرانياً مطلعاً نفى صحة الأنباء المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن التخصيب والملفات النووية، مؤكداً أنه لم تُجرَ من الأساس أي مباحثات حول تفاصيل القضايا النووية حتى يتم التوصل إلى تفاهم بشأنها.

وأضاف المصدر أن الخطة الإيرانية لا تزال كما هي، وأن الأنباء المتداولة بشأن الاتفاق النووي لا تعكس حقيقة المسار القائم.

وفي السياق ذاته، نفى مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى وجود أي برنامج لعقد لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي في الدوحة، مؤكداً أن موقف طهران لم يتغير، وأنه لن تكون هناك مفاوضات مع واشنطن ما لم يتخذ الجانب الأمريكي خطوات عملية في إطار الشروط الإيرانية السبعة.

محسن رضائي: توقفوا عن اختلاق أخبار بشأن مفاوضات وهمية

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة، قال محسن رضائي إن الحرب على إيران أدت إلى تفكك الحكومة الأمريكية، مضيفاً أن واشنطن «تتصرف كالمقامر اليائس الذي يحاول إنقاذ نفسه».

كما دعا رضائي إلى وقف الترويج للأخبار المفبركة بشأن المفاوضات المحتملة، قائلاً: «توقفوا عن هذه اللعبة، وتوقفوا عن اختلاق أخبار بشأن مفاوضات وهمية، ولا تنكروا النظام الجديد في غرب آسيا».

وتعكس تصريحات رضائي ربط طهران ملف المفاوضات بالتغيرات الاستراتيجية والسياسية والأمنية في المنطقة، إذ ترى إيران أن على واشنطن الإقرار بالواقع الجديد في غرب آسيا، بدلاً من محاولة فرض شروطها على طهران وفق الأنماط السابقة.

المفاوضات من منظور طهران؛ الشروط تسبق الاتفاق

تتمثل النقطة المشتركة بين النفي الإيراني الأخير وتصريحات رضائي في التأكيد على الشروط السبعة التي وضعتها طهران. فإيران تؤكد أن مجرد طرح مقترحات للتفاوض أو تداول أنباء عن تفاهمات محتملة لن يؤدي إلى تغيير سياستها.

ومن هذا المنطلق، لا تكمن القضية بالنسبة إلى طهران في عقد جلسة تفاوضية، بل في تغيير السلوك العملي للجانب الأمريكي وقبوله بالإطار الذي حددته إيران للدخول في الحوار.

وفي حين قد تخلق الأنباء المتداولة بشأن اتفاق على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمئة انطباعاً بأن الخلافات النووية دخلت مرحلة التسوية، تؤكد المصادر الإيرانية أن مباحثات حول تفاصيل هذا الملف لم تُجرَ أساساً.

كما أن تداول أنباء عن لقاء محتمل بين محسن رضائي وجي دي فانس في الدوحة، رغم نفي طهران وجود مثل هذا البرنامج، قد يثير توقعات بشأن انطلاق مسار دبلوماسي جديد، من دون أن تستند هذه التوقعات إلى تأكيد رسمي.

حرب الروايات؛ من يحدد أجندة المفاوضات؟

إن تزامن نشر الأنباء عن الاتفاق النووي واللقاء المحتمل يثير تساؤلات بشأن أسباب حديث بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن تفاهمات ولقاءات رفيعة المستوى، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران عدم توافر شروط الدخول في المفاوضات.

إن نشر أخبار عن اتفاق قبل تأكيد إجراء المفاوضات أو الكشف عن تفاصيلها قد يسهم في توجيه التوقعات العامة، ويعطي انطباعاً بأن مسار التفاهم بين البلدين دخل مرحلة جديدة. وفي المقابل، تسعى طهران من خلال نفي هذه الأنباء إلى منع ترسيخ رواية لا تتوافق مع مواقفها المعلنة.

وتكشف تصريحات رضائي أيضاً أن الخلاف بين طهران وواشنطن لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد إلى طبيعة موازين القوى والنظام السياسي والأمني في المنطقة.

وبناءً على ذلك، فإن الموقف الإيراني المعلن لا يزال قائماً على عدم تغيير الإطار التفاوضي وضرورة تنفيذ الشروط السبعة، خلافاً لما تروّجه بعض وسائل الإعلام بشأن اتفاق نووي ولقاء محتمل في الدوحة.

وبعبارة أوضح، فإن القضية من وجهة نظر طهران لا تتعلق بموعد ومكان عقد اللقاء، بل بما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ متطلبات إيران وشروطها عملياً قبل أي مفاوضات، أم أنها ستواصل محاولة إدارة المشهد الإعلامي وفرض روايتها الخاصة للتطورات الإقليمية.