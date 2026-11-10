أفادت وكالة مهر للأنباء بأن عبد الناصر همتي أشار إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة وتقلبات سوق العملة قائلًا: إن الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم يتطلبان مجموعة من الإجراءات المنسقة والمستمرة. وقد تابعنا في الأسابيع الأخيرة برامج في مجالات العملة والنقد والرقابة هدفها المشترك خفض عدم اليقين وإدارة التوقعات التضخمية والمساعدة في استقرار الأسواق، ولا سيما سوق العملة.

وأضاف رئيس البنك المركزي: لا يمكن تحليل تطورات سعر الصرف بمعزل عن الظروف العامة للاقتصاد ومسار الأسعار. إن إدارة تأمين العملة وعرضها، والسيطرة على نمو السيولة، وتعزيز الانضباط النقدي، والرقابة الفاعلة على الشبكة المصرفية يجب أن تمضي جنبًا إلى جنب. ونعتقد أن متابعة هذه السياسات في الوقت نفسه يمكن أن تساعد في خفض التقلبات في سوق العملة وكبح ضغوط التضخم.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي، أشار همتي إلى تراجع سعر الصرف عن المستويات المرتفعة في الأيام الماضية وشدد قائلًا: إن ما يهمنا ليس فقط التقلبات قصيرة الأمد للأسعار، بل تعزيز الاستقرار في الاقتصاد ومنع تشكّل موجات جديدة من عدم الاستقرار. ولذلك، فإن الإجراءات التي بدأت في مجالات العملة والنقد والرقابة لن تستمر فحسب، بل ستُتابع وتعزز بجدية أكبر بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وتطورات السوق.

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