وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن علي رضا إيزدي قال، على هامش اجتماع المجلس الأعلى لتسجيل وحماية المواقع غير المنقولة في محافظة أصفهان، إن 149 موقعاً تاريخياً في البلاد تعرضت لأضرار خلال الحرب الأخيرة، في انتهاك لمعايير وبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، مشيراً إلى أن بعض هذه المواقع مدرج ضمن ملفات التراث العالمي.

وأضاف أن قصر كلستان ومجمع سعدآباد كانا من بين المواقع التي تضررت خلال الأحداث، كما سُجلت أضرار إنشائية جسيمة في قصر سعدآباد. وتضرر أيضاً عدد من محطات السكك الحديدية التاريخية المدرجة ضمن ملف السكك الحديدية الإيرانية في قائمة التراث العالمي.

وأوضح إيزدي أن أعمال الحماية والترميم بدأت منذ الأيام الأولى لوقوع الأضرار، بتوجيه من وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، مشيراً إلى أن الفرق المتخصصة تواصل أعمالها في مجالين، هما ترميم المنشآت والعناصر الزخرفية المعمارية، بهدف استكمال أعمال الصيانة وإعادة فتح المتاحف والمجمعات التاريخية أمام الزوار.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار إيزدي إلى اجتماعات المجلس الوطني لتسجيل الآثار وتحديد نطاق حمايتها ودراسة الملفات المتعلقة بالمواقع التاريخية في مدينة فلاورجان بمحافظة أصفهان، موضحاً أن هذه الاجتماعات تُعقد بدعوة من المدير العام للتراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في المحافظة، بهدف دراسة الملفات ميدانياً ومراجعة القضايا المرتبطة بتحديد النطاقات الوقائية للمواقع.

وأضاف أن أحد التوجهات الجديدة للمركز يتمثل في عقد اجتماعات المجالس التخصصية في المحافظات، ودراسة الملفات في مواقع الآثار نفسها، نظراً إلى حاجة بعض ملفات التسجيل وتحديد النطاقات الوقائية إلى المعاينة المباشرة من قبل أعضاء المجالس الوطنية لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأشار إلى أن هذه التجربة حققت نتائج إيجابية في عدد من المحافظات خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن اجتماع فلاورجان شهد، للمرة الأولى في هذا المسار، تركيزاً على مستوى المدينة، بما يتيح دراسة الملفات المتعلقة بالمقومات التاريخية لكل مدينة بصورة متكاملة.

وأكد إيزدي أن وجود أعضاء المجلس الوطني للتسجيل في مواقع الآثار يتيح لهم التعرف بصورة أدق على الخصائص التاريخية والمعمارية للمباني وحالتها الراهنة، ويسهم في تحسين القرارات المتعلقة بالتسجيل الوطني وتحديد نطاقات الحماية، فضلاً عن إتاحة دراسة عدد أكبر من الملفات.

ولفت إلى أن إيران تضم، وفقاً لعمليات المسح والبيانات المتاحة، نحو مليون موقع أثري جرى التعرف عليه، فيما سُجل نحو 40 ألف موقع منها في قائمة الآثار الوطنية، ما يعني استمرار وجود فجوة كبيرة في مجال حصر المواقع الأثرية وتسجيلها.

وأضاف أن وزارة التراث الثقافي تسعى، في إطار توجهاتها الجديدة وتأكيد الوزير، إلى تسريع عملية تسجيل الآثار، باعتبار أن التسجيل الوطني يوفر الحماية القانونية لها، ويشكل إحدى الركائز الأساسية لإعداد واستكمال الملفات المرشحة للإدراج في قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وفيما يتعلق بالمقومات التاريخية لمدينة فلاورجان، أوضح إيزدي أن بيوت الحمام التاريخية، المعروفة باسم «كبوترخانه»، كانت من بين الموضوعات التي تناولها الاجتماع، مشيراً إلى ما تتمتع به من خصائص تاريخية ومعمارية تجعلها جديرة بالاهتمام في مجالات التوثيق ودراسة إمكانات إدراجها ضمن التراث العالمي.

وأكد أن المعاينة الميدانية لهذه المواقع والتعرف بصورة دقيقة على خصائصها من شأنهما تحسين ملفات التسجيل الوطني، وتهيئة المتطلبات اللازمة لإعداد الملفات المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي.