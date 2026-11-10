وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الوزارة بأن اجتماعاً عُقد مؤخراً في البيت الأبيض كان إيجابياً، مؤكدة أن المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات نظر الطرفين -إيران والولايات المتحدة- لا تزال قائمة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت قطر جهودها الدبلوماسية للوساطة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة. وفي هذا السياق، التقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم أمس، الاثنين 18 نوفمبر. وجرى خلال اللقاء بحث المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى السبل المحتملة للتوصل إلى اتفاق.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها الأخير، إلى أن الاجتماع في البيت الأبيض سادته أجواء إيجابية، وركز على تحقيق تقدم في المفاوضات وتقليص الفجوة في وجهات النظر بين الطرفين.

كما أعربت الوزارة القطرية عن قلقها إزاء تبعات استمرار إغلاق مضيق هرمز، محذرة من أن بقاء الوضع على حاله -لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء- سيشكل عبئاً ثقيلاً على دول العالم أجمع.

/انتهى/