وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد سالارکيا أكّد أن الشعب هو الحامي للثورة الإسلامية، مشيراً إلى أن مختلف شرائح المجتمع دافعت عن النظام على مدى السنوات الـ47 الماضية من خلال حضورها ومشاركتها.

وأضاف أن نحو 33 مليون شخص أعلنوا استعدادهم للدفاع عن الثورة، وأن النساء يشكّلن قرابة 50 بالمئة من هذا العدد.

وأوضح أن افتتاح المركز يهدف إلى توفير فرص التدريب ورفع مستوى استعداد النساء للدفاع عن النظام والثورة، مؤكّداً أن من واجب القوات المسلحة تهيئة الظروف اللازمة لهذا التدريب والاستعداد.

وأشار إلى أن النساء من مختلف الفئات الاجتماعية، من ربات المنازل والطبيبات إلى الموظفات والمعلمات والطالبات، يمكنهن المشاركة في هذا المسار.