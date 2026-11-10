وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللواء عبداللهي، قال في كلمة القاها في مراسم إزاحة الستار عن المدينة الصاروخية الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وهو يثني على دور القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد، مخاطبًا منتسبي القوة الجوفضائية: "أنتم ورفاقكم الذين تخدمون في مختلف أقسام القوة الجوفضائية وسائر القوات المسلحة، أنتم بحق أبطال هذا البلد".

وأضاف اللواء عبداللهي، مشيرًا إلى أداء القوات المسلحة في مواجهة العدو: "بفضل الله، أُنجز عمل مذهل. وتُظهر الإحصاءات أن أمريكا لم تستخدم في أي حرب، خلال فترة زمنية مماثلة، هذه الكمية من الذخائر والمعدات العسكرية؛ وذلك بهذا الحجم من الذخائر المتطورة التي شاهدنا استخدامها في ميدان المعركة".

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن أسباب فشل أمريكا وندمها على إجراءاتها: "إن ما أدّى إلى هذا الفشل، أكثر من السلاح والمعدات والإمكانات، هو إرادة البشر؛ إرادة مقاتلين مثلكم ومثل القائد سيد مجيد موسوي (قائد القوة الجوفضائية)".

وأكد أن واجب القوات المسلحة هو الصمود أمام العدو، وتابع: "إن كون العدو كبيرًا أو صغيرًا، ومقدار تجهيزاته وإمكاناته، ليس أساس قرارنا. إن ما حقّق انتصارنا حتى الآن هو هذه الروح نفسها؛ فنحن لا نقبل حسابات العدو، ولا تؤثر هذه الحسابات في إرادتنا".

وردًا على تصريحات نتنياهو الأخيرة، قال اللواء عبداللهي: "لقد قال نتنياهو مؤخرًا: إما أن ندمّر إيران أو ستدّمّرنا إيران. هذا ليس كلامًا جديدًا؛ فمن الواضح أننا سندمرهم قطعًا".

وأضاف قائد القيادة المركزية لخاتم الأنبياء (ص): "لقد اختبروا قدرتهم سابقًا، ودخلوا الميدان بكل ما لديهم، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم".

وأشار إلى نوايا الأعداء السيئة، فقال: "كان هدفهم تدمير الجمهورية الإسلامية، لكنهم لم يستطيعوا تحقيقه؛ ولذلك، وحتى هذه اللحظة، فإن الكيان الصهيوني وأمريكا هما الخاسران المؤكدان في الميدان".

كما أكد اللواء عبداللهي: "إن المفاجآت في الحرب المقبلة ستظهر واحدة تلو الأخرى".

/انتهى/