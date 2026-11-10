وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تحدث اللواء سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، خلال مراسم الكشف عن "مدينة صاروخية" جديدة -وهي منشأة صاروخية تحت الأرض- بحضور اللواء عبد اللهي. وفي معرض إشارته إلى الإرث الذي تركه القادة السابقون للقوة، قال: "إن القدرات التي أورثنا إياها القادة الأجلاء للقوة الجوفضائية باتت تشكل اليوم أداة دفاعية قوية وموثوقة؛ سواء لحماية شعبنا العزيز، أو لتنفيذ توجيهات ورؤى القائد العام للقوات المسلحة في مواجهة أعدائنا".

وأضاف اللواء موسوي: "نحن اليوم على أتم الاستعداد، وبشكل موثوق وفعال، لمواجهة أي تهديد، سواء داخل المنطقة أو خارجها".

وشدد على أنه ينبغي للأعداء ألا يطمعوا في النيل من البلاد، قائلاً: "بالاعتماد على شعبنا الأبي -الذي هبّ بطريقة إعجازية وأثبت حضوره القوي في الساحات والشوارع على مدى أكثر من تسعة أشهر- سنُظهر، بعون الله، ثباتنا وصمودنا وعزيمتنا في وجه الأعداء، مما سيردعهم عن ارتكاب أي أخطاء أو حسابات خاطئة".

وتابع قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: "إذا دعت الحاجة، سنُسخّر كامل قدراتنا ضد أصولهم ومصالحهم -سواء داخل المنطقة أو خارجها- ولن يجنوا من ذلك سوى الهزيمة والانكسار".

وفي إشارة إلى الجاهزية الدائمة لأفراد القوة، أكد اللواء موسوي قائلاً: "في كافة ميادين القتال، سيظل مقاتلو القوة الجوفضائية يقفون صفاً واحداً إلى جانب النظام [الإسلامي]، تماماً كما فعلوا خلال المواجهتين السابقتين".

وأضاف قائلاً: "بإذن الله، ومع ختام كل مرحلة من مراحل تطوير الفرص الجديدة وتعزيز الجاهزية، ستشهدون دخول منتجات وأسلحة ومعدات جديدة إلى الترسانة العملياتية للقوة الجوفضائية".

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