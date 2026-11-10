وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال الاجتماع الخامس للهيئة الوطنية لشهداء جريمة ميناب، اكد بقائي على ضرورة تحويل هذه الحادثة إلى قضية دائمة في ساحة الرأي العام والنظام القانوني الدولي، وذلك من خلال شرح الأبعاد الدبلوماسية والقانونية والدولية لملاحقة هذه الجريمة.

وفي إشارة إلى مسؤولية وزارة الخارجية في شرح أبعاد الجريمة الأمريكية في ميناب وعرضها عالميًا، صرّح قائلاً: "تواصل وزارة الخارجية، من خلال شبكة الدبلوماسية العامة وسفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتخاذ تدابير متواصلة لتسليط الضوء على هذه الجريمة على المستوى الدولي. كما يجري العمل، في مجال القانون والتوثيق، بالتعاون مع المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، على اتخاذ التدابير اللازمة ومتابعتها".

وأضاف بقائي، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من قدرات المؤسسات والآليات الدولية لحقوق الإنسان: "إن الاستفادة القصوى من جنيف، باعتبارها أحد المراكز الرئيسية لمناقشة قضايا حقوق الإنسان ودراستها، مدرجة على جدول الأعمال، وذلك لإبقاء الجريمة الأمريكية في ميناب حاضرة في المحافل الدولية ومناقشات حقوق الإنسان، ولعرض أبعادها بشكل مناسب أمام الرأي العام العالمي".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن توثيق الجرائم التي ارتكبتها اميركا خلال عدوانها على إيران بشكل شامل ضرورة استراتيجية، وصرح قائلاً: "لا ينبغي حصر نطاق جرائم اميركا في الحربين المفروضتين بحادثة ميناب، لأن هذا النهج قد يُعطي انطباعاً خاطئاً لدى الرأي العام بأن تصرفات اميركا الأخرى تتوافق مع القانون الدولي، وأن انتهاكاً واحداً فقط قد وقع، وهو قيد التحقيق حالياً".

وأكد بقائي على ضرورة جمع وتوثيق جميع حالات جرائم الحرب الأمريكية خلال العدوان، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال بدقة، وإتاحتها للرأي العام الدولي في صورة مجموعة شاملة ومتماسكة، وذلك لتقديم صورة حقيقية وموثقة لأبعاد الإجراءات المتخذة.

وشدد على ضرورة مواصلة دعم الناجين وأسرهم المتضررة، وذكر أن إيلاء اهتمام خاص للأطفال من ضحايا هذه الحوادث يُعد من المسؤوليات المهمة وطويلة الأمد للجهات المعنية، وقال أنه "لا ينبغي نسيان هذه الفئات مع مرور الوقت، بل يجب متابعة أوضاعهم واحتياجاتهم وظروفهم المعيشية باستمرار".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، في معرض حديثه عن زيارته لمنطقة لامرد ومعاينته للظروف الصعبة التي يعيشها الأطفال المتضررون، إلى أن وضع هؤلاء الأطفال مؤلم للغاية، وأنه من الضروري معالجة قضاياهم واحتياجاتهم، فضلاً عن الأبعاد الإنسانية لهذه الإصابات، وذلك في سياق السرد والتعبير الرمزي.

وشدد بقائي على أهمية توثيق معاناة الناجين والآثار الإنسانية لهذه الجريمة بشكل مستمر.