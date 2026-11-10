وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "هاشمي" أجرى مباحثات مع وزير الاتصالات التركماني "حاجي مراد خُداي قلييف"، ونائب وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية الكازاخستاني "دوسجان موسى علييف" على هامش اليوم الثاني من مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU PP-26) المنعقد في الدوحة وناقش معهما سبل تطوير التعاون في مجال الاتصالات وتعزيز الربط الرقمي في المنطقة.

واتفق الأطراف الثلاثة، خلال هذا اللقاء، مبدئيا على إنشاء ممر رقمي مشترك بمشاركة إيران وتركمانستان وكازاخستان، بهدف ربط دول آسيا الوسطى بالخليج الفارسي، وتوفير مسارات اتصال مع سائر الدول المجاورة.

وبموجب التفاهم الأولي، ستبحث تفاصيل التعاون خلال المفاوضات المقبلة، على أن يبرم الاتفاق النهائي في المستقبل القريب.

ويُعقد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في الدوحة، خلال الفترة من 9 إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، ويُعد أعلى هيئة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات في الاتحاد، وينعقد كل أربع سنوات لتحديد استراتيجياته وأولوياته وبرامجه المستقبلية.

ويزور هاشمي الدوحة على رأس وفد إيراني بهدف تعزيز الدبلوماسية التكنولوجية وتطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعة مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المحفل الدولي.