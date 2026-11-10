وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي قال في رسالة عقب إزاحة الستار عن المدينة الصاروخية الإيرانية الجديدة: إن إزاحة الستار عن المدينة الصاروخية الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، تجسد عزم الشعب الإيراني على الدفاع عن استقلال البلاد، وأمنها، وسلامة أراضيها. وما تم عرضه اليوم يقف خلفه سنوات من جهود العلماء والمهندسين، وحنكة القادة، والجهاد الدؤوب ليل نهار للمقاتلين الذين لم يتركوا العمل في أصعب الظروف، ووصلوا بمشروع كبير وهام إلى بر النتيجة.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع هؤلاء الأعزاء ورفاق السلاح، ولا سيما الشباب الذين ساهموا في دفع هذا الإنجاز إلى الأمام بالاعتماد على المعرفة المحلية والروح الجهادية. كما أحيي ذكرى شهداء القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وخاصة إخواني الشهداء: الشهيد حسن طهراني مقدم، والشهيد أمير علي حاجي زاده، والشهيد محمود باقري، وسائر الشهداء الأعزاء لهذه القوة. وأشد على يد أخي المجاهد العميد سيد مجيد موسوي، الذي تولى مسؤولية جسيمة في أيام عصيبة، وأصبح بإنعاشه قلوب الشعب نقطة هزيمة للعدو. إن قيمة عمل هؤلاء المجاهدين تتضح أكثر عندما نعلم أن هذا المسار قد قُطِع في خضم الضغوط، والعقوبات، والتهديدات العسكرية والأمنية، وتحت نيران الحرب. لقد أثبتوا أنه يمكن، في قلب القيود وتحت النيران أيضاً، الارتقاء بقوة البلاد في واحدة من أعقد التقنيات بالاعتماد على القدرات الذاتية.

إن هذه المدينة الصاروخية هي بلا شك جزء من مسار خلق ردع مستدام؛ الردع الذي يتشكل من خلال الجاهزية الدفاعية، والتقدم المستمر، والانسجام الوطني، ويترسخ في ذهن العدو. إن رسالة هذا الإنجاز الكبير واضحة للأعداء الذين ما زالوا يتحدثون بلغة التهديد العسكري مع الشعب الإيراني: لا تخطئوا في حساباتكم، وإذا ارتكبتم أي حماقة، فإن إيران لن تتردد في الدفاع السريع والخارج عن التصور، وهذه المرة، القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من ستحدد جغرافية الحرب.

إن إزاحة الستار عن هذه القدرات الصاروخية على أعتاب ذكرى استشهاد الشهيد طهراني مقدم ويوم الجوفضاء، قد أثلجت بلا شك قلوب الشعب الإيراني المقاوم، وأثبتت مجدداً أن أبناء إيران، حتى تحت وطأة الضغوط والتهديد ونيران الحرب، لا يغفلون عن تعزيز القدرات الدفاعية لإيران العزيزة.