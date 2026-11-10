وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي أعلنت أن ناقلة نفط ثالثة مخالِفة كانت تسير في مسار غير مصرح به قد انفجرت بعد ظهر اليوم إثر اصطدامها بلغم بحري.

وتشتعل النيران حالياً في هذه الناقلة في منطقة شرق مضيق هرمز، حيث غطى الدخان الناجم عن هذا الانفجار والحريق أجواء مضيق هرمز.

وبعد تدمير المنظومات الرادارية وأنظمة المساعدة الملاحية الساحلية التابعة لجيش الأمريكي المهرب في جنوب مضيق هرمز، تحاول هذه الناقلات العبور من المسار غير القانوني لمضيق هرمز بمخاطرة تضاعفت عدة مرات عن السابق، ونتيجة لمحاولتها العبور من مسارات خطرة وغير قانونية، فإنها تصطدم بالألغام البحرية.